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مرفق رابط الفحص.. الأونروا تعلن عن موعد صرف الكابونات الصفراء لشهر 8/2020

الأربعاء 12 أغسطس 2020 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرفق رابط الفحص.. الأونروا تعلن عن موعد صرف الكابونات الصفراء لشهر 8/2020


غزة /سما/

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا"، يوم الأربعاء، عن موعد توزيع المساعدات الغذائية (الكابونة الصفراء) للدورة الجديدة لشهر 8/2020.

وأوضحت وكالة تشغيل اللاجئين، أنه سيبدأ توزيع المساعدات الغذائية للدورة الجديدة (الكابونة الصفراء)، يوم السبت الموافق 1582020

وبيّنت أنه آلية التوزيع ستتم من خلال مراكز التوزيع التابعة للأونروا وليس من خلال التوصيل للمنازل.

ونهاية الشهر الماضي، أصدرت (الاونروا) بيانًا توضيحيًا حول تفاصيل توزيع الدورة الثانية من الكوبونات في قطاع غزة، مؤكدة استمرارها في ذلك، طبقا للآلية الجديدة المعتمدة منذ ظهور وباء كورونا.

وأوضحت انها تقدم مساعدات غذائية لحوالي 38 ألف أسرة فقيرة في القطاع، وذلك في إطار جهودها الإنساني في دعم اللاجئين الفلسطينيين في ظل استمرار تردي الواقع الاقتصادي للسكان.

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