الدراسات النسوية وشاشات تنظمان سلسلة عروض أفلام حول واقع النساء في فلسطين

غزة / سما/



نظمت جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية سلسلة عروض أفلام بالشراكة مع مؤسسة شاشات سينما المرأة ضمن مشروع "يلاّ نشوف فيلم!"، وتأتي هذه الأفلام ضمن مشروع "يلاّ نشوف فيلم!" هو مشروع شراكة ثقافية -مجتمعية تنفذه مؤسسة "شاشات سينما المرأة" بالشراكة مع "جمعية الخريجات الجامعيات" وجمعية "عباد الشمس لحماية الإنسان والبيئة" بدعم رئيسي من الاتحاد الأوروبي ودعم مساند من CFD السويسرية وصندوق المرأة العالمي."



فيلم الراعية : للمخرجة الفلسطينية فداء عطايا ركز الفيلم على امراة فلسطينية مزارعة تعيش ألم فقدان الأرض والماء على إثر مصادرة أرضها من قبل الاحتلال الإسرائيلي .

ويجسد الفيلم كيف أن المرأة الفلسطينية قادرة على العيش رغم الم الفقدان وذلك لعمق الانتماء للأرض والبقاء فيها .





فيلم أرض ميتة : للمخرجة الفلسطينية أمجاد هب الريح ، يسلط الفيلم الوثائقي الضوء على امرأتين من قرية عانين في محافظة جنين فقدن أرضهن خلف الجدار وحرمن من زراعتها، أدى فقدان أرضهن إلى فقدان رزقهن وجعلهما أسيرتا الفقر والأسى، وذلك نتيجة العلاقة التي أصبحت مستحيلة مع الأرض التي يعشقنها، ولا يستطعن الاستفادة من هذه الأرض في الفلاحة أو البناء أو البيع، فالأرض أصبحت "ميتة" خلف الجدار وهو ما يجعلهن أقل تمكينا وقدرة على تغيير تفاصيل حياتهن العادية، هناك نافذة واحدة يمكن لهؤلاء النساء من خلالها زيارة أراضيهن وهي عبر تصاريح يمنحها الجيش الإسرائيلي وغالباً ما يرفض ذلك لأغراض أمنية.





فيلم صبايا كلمنجارو : للمخرجة الفلسطينية ميساء الشاعر ، تناول الفيلم قصة رحلة صمود ثلاث فتيات فلسطينيات إلى قمة جبل كليمنجارو كرد فعل معاكس على تقييد الحركة و صعوبة التنقل في بلدهن فلسطين فتتحديان السياسة و الحدود و المجتمع و تسافران إلى تنزانيا لخوض المغامرة و تنضم لهن سيدة أخرى و تصل الفتيات الثلاثة إلى جبل كلمنجارو مع فريق مكون من المرشدين والحمّالين التنزانيين، وبعض المشاركين من الأردن , تبدأ رحلة الصعود التي تستمر خمسة أيام، فيجدن أنفسهن أمام رحلة صعبة ومليئة بالتحديات



والمخاطر، وعند الاقتراب من القمة، تهب عاصفة ثلجية، ليبدأ الصراع، هل يكملون الطريق أم لا؟



فيلم يوما ما : للمخرجة الفلسطينية أسماء المصري ، الفليم يرصد يوما كاملا في حياة اربع صديقات يتشاركن حياتهن الشخصية والمهنية في مدينة غزة ، يوم واحد من حياة أربع صديقات في مدينة غزة، و هن " منى وريما وحنين وميسولين "، منى تحلم بالسفر إلى ألمانيا رغم أنها تعمل في شركة اتصالات في غزة، ريما تعمل على بحث التخرج في قسم الفيزياء من الجامعة، حنين مذيعة في محطة راديو ومتخصصة في برنامج حواري عن الاوضاع السياسية، ميسولين ممثلة مسرحية تسعى إلى الحصول على أدوار البطولة.



فيلم الكوفية : للمخرجة الفلسطينية أفنان القطراوي، يتحدث الفيلم عن صديقتان من غزة لديهن هواية التصوير ويشتركن في مسابقة للافلام ويحد الانقسام من قدرتهن على صناعة أفلامهن بسبب عدم قدرتهن على العمل والتنقل بأمان .



فيلم خيوط من حرير : للمخرجة الفلسطينية ولاء سعادة ، يوثق الفيلم عن حكايات شعبية عن فلسطين المطرزة بخيوط الحرير على قطع قماش ليكوّن الثوب الفلسطيني الذي تمكست به النساء كامتداد لقصصهم التي عاشوها قبل النكبة و التهجير .







في نهاية العروض أكد الحضور على أهمية دور السنما في تجسيد الواقع الذي نعيشه مع ضرورة تجاوز الصعاب التي نواجهها في الحياة العامة ، وتحدث المشاركون عن أثر المعاناة اليومية والظروف المعيشية الصعبة و دورها في عدم رؤية الجوانب الجمالية في قطاع غزة ، كما هو الحال تجاه الأماكن الأثرية ، حيث الكثير من الأمان الاثرية في قطاع غزة بحاجة إلى زيارة والتعرف عليها عن قرب.