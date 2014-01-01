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أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم

الأربعاء 12 أغسطس 2020 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم


غزة / سما /

لا تزال أسعار الخضروات والفواكه اليوم الأربعاء، محافظة على استقرارها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.

وجاءت أسعار الفواكه وأسعار الخضروات في أسواق غزة اليوم على النحو الآتي.

أسعار الخضروات: 

ملوخية: 1ك =  1 – 2 شيكل

بندورة: 1ك = 1 شيكل

و3ك = 2 شيكل

خيار: 1ك = 1 شيكل

والبكسة = 8 شيكل

خيار بلدي: 8 ك = 10 شيكل

بصل بلدي: 8 – 10 ك = 10 شيكل

بطاطا: 7 ك = 10 شيكل

باذنجان: 3 ك = 2 شيكل

والبكسة = 5 شيكل

فليفلة: 3 – 4 ك = 10 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 2 شيكل

ليمون: 3ك = 10 شيكل

بامية بلدية: 1ك = 8 شيكل

لوبيا: 1ك = 2 – 3 شيكل

ملفوف أحمر: رأس صغير = 3 شيكل

أسعار الفواكه:

بلح أصفر: 1ك = 9 – 10 شيكل

مانجا شيلي: 1ك = 5 شيكل

مانجا مايا: 1ك = 7 شيكل

مانجا: 3ك = 10 شيكل

عنب: 1ك = 4 – 5 شيكل

خوخ أبو فروة: 1ك = 5 شيكل

خوخ ملس: 3ك = 10 شيكل

تفاح: 1ك = 4 – 5 شيكل

ذرة: 8 كوز = 5 شيكل

أجاص: 1ك = 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

#الخضروات #الفواكه

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