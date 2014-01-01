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العمادي: إدخال المساعدات لغزة يواجه تحديات وعراقيل بشكل مستمر

الأربعاء 12 أغسطس 2020 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي: إدخال المساعدات لغزة يواجه تحديات وعراقيل بشكل مستمر


القدس المحتلة / سما /

قال السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، منتصف هذه الليلة، إن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، يواجه تحديات وعراقيل بشكل مستمر.

ولفت العمادي في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأن الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي بأنها ليست جديدة، بل هي تأتي في إطار الإجراءات المستمرة لتسهيل دخول المساعدات للقطاع.

وأضاف "إن مساعدات دولة قطر للأشقاء في قطاع غزة هي للتخفيف من آثار الحصار المفروض على أشقائنا في القطاع".

وكانت قناة ريشت كان العبرية ذكرت مساء أمس الثلاثاء، أن رئيس الموساد يوسي كوهين يجري اتصالات مع المسؤولين في قطر من أجل الوضع الأمني، والتأكد من أن المساعدات المالية القطرية ستتواصل خلال الأشهر القادمة لغزة.

#العمادي #غزة #مساعدات #اسرائيل

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