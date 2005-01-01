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حماس: الاحتلال يريد ان يبقى الحصار أمراً واقعًا في غزة ولن نسكت على ذلك

الأربعاء 12 أغسطس 2020 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: الاحتلال يريد ان يبقى الحصار أمراً واقعًا في غزة ولن نسكت على ذلك


غزة/سما/

قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس): "إن استمرار التصعيد الإسرائيلي على غزة، وقصف مواقع المقاومة، يؤكد مضي الاحتلال في سياساته وجرائمه، التي لن تثني شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة عن مواصلة طريق النضال والكفاح، دفاعاً عن حقوقه وحريته، ووضع حد لمعاناة غزة وحصارها".

وأضاف برهوم، في تصريح صحفي، تعليقاً على القصف الإسرائيلي لغزة ليلاً: "أن الحصار الظالم الذي يفرضه الاحتلال على أكثر من ٢ مليون فلسطيني في قطاع غزة منذ 14 عاماً بهدف تدمير حياة سكانه وعزلهم جغرافياً واجتماعياً وسياسياً، لا يمكن القبول به أمراً واقعاً، ولن يستمر السكوت عليه".

وأكد: "الاستهداف المستمر لغزة، يأتي ضمن السياسة العدوانية الشاملة على كامل بلادنا فلسطين، والذي لا ينفصل عن استهداف أهلنا في الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني المحتل (عام 48)".

وأشار إلى أنه "يحتم على الكل الفلسطيني، رسمياً وشعبياً وفصائلياً تحمل مسؤولياتهم في التصدي لمخططات الاحتلال والدفاع عن شعبنا وحماية مصالحه".

وكانت طائرات الاحتلال قصفت قطاع غزة، فجر الأربعاء، واستهدفت عدة مواقع ونقاط رصد للمقاومة، في جنوب ووسط القطاع.


 

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