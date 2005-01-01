قناة اسرائيلية: إسرائيل تدرس خياراتها للرد.. ورئيس الموساد يتواصل مع قطر بشأن الأوضاع بغزة

القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة ريشت كان العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين أجرى اتصالات مع كبار المسؤولين في قطر.

وبحسب القناة، فإن هذه المرة ليست الأولى التي يتواصل فيها رئيس الموساد مع المسؤولين القطريين، مشيرةً إلى أنه تدخل سابقًا في تحويل الأموال القطرية لغزة.

ووفقًا للقناة، فإن إسرائيل فيما يبدو تريد التأكد أكثر من أن قطر ستستمر في تحويل الأموال خلال الأشهر المقبلة لغزة.

وفي السياق ذاته، قالت القناة إن إسرائيل ما زالت تدرس خياراتها للرد على استمرار إطلاق البالونات، ومن بين ذلك إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل كامل، وتقليص مساحة الصيد، أو مهاجمة البنية التحتية لحماس التي ترى إسرائيل أنها تصدر التعليمات بشكل مباشر لإطلاق البالونات.