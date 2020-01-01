التوصل إلى حل "مؤقت" بين الليكود وأزرق أبيض لمنع انتخابات رابعة ..

القدس المحتلة / سما /

ذكرت مصادر إسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على طلب كتلة "ديرخ ارتس" دعم مشروع قامون تأجيل موعد المصادقة على الميزانية الإسرائيلية شهرين، ما يعطي الليكود و"أزرق ابيض" الوقت الكافي لحل خلافاتهم بخصوص الميزانية ومنع إجراء انتخابات.



وسيطرح الاقتراح الأربعاء القادم، وعبر رئيس حزب شاس المتدين "ارييه درعي" عن دعمه للخطوة، كما أثنى حزب "أزرق أبيض" على دعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للاقتراح، معلنين أنهم سيدعمونه أيضا، وذلك "بهدف الحفاظ على الاستقرار السياسي والجماهيري في إسرائيل"، وقالوا في بيانهم إن "أزرق أبيض، سيبذل أقصى جهوده لمنع انتخابات "مرعبة" في ذروة أزمات قاسية في البلاد".



وبحسب القناة 12 العبرية، من ضمن المحاولات لمنع حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة، سيعرض في الهيئة العامة للتصويت اقتراح للنواب تسبي هاوزر ويوعاز هندل (كتلة ديرخ ارتس) لتأجيل موعد التصويت على الميزانية شهرين، وأنه من الممكن أن يكون للاقتراح غالبية في الكنيست بعد تجنيدهم أصوات من المعارضة.



وأفادت هيئة البث الرسمية "كان" بوقت سابق اليوم ايضا ان رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ مستشاريه نهاية الأسبوع أنه يرفض جميع عروض التسوية بشأن الميزانية وأبلغهم :"يجب أن نحدد الآن انتخابات أو ميزانية لعام واحد- فلا تدعوهم يماطلونا".

وأوضح مسؤولون بالائتلاف الحكومي بموجب التقرير أن الكلمة الأخيرة لم تحدد بعد، لكن رئيس وزراء الحكومة يرفض حاليا جميع الاقتراحات الخاصة بتسوية.



ويشار إلى أن الجلسة الحكومية الأسبوعية لم تعقد اليوم بسبب الخلاف بين "ازرق ابيض" والليكود على الميزانية، ودار سجال حاد بين رئيس الحكومة البديل بيني غانتس ورئيس الحكومة نتنياهو في جلسة مجلس كورونا المصغر والتي تخللها صراخ بين المشاركين وذلك على خلفية الخلاف بينهما على الميزانية.



وافادت "كان" ان لجنة الانتخابات الإسرائيلية ناقشت أمس المشاكل المترتبة نتيجة إجراء الانتخابات بفترة كورونا في حال تم حل الكنيست قريبا بسبب أزمة الميزانية.

وبموجب التقديرات فإنه من الممكن أن يكون نقص بالعاملين على الصناديق لأن الكثير منهم سيرفض العمل خشية من تواصلهم مع أناس كثر.

وايضا احزاب المتدينين الحريديم تعارض اجراء انتحابات جديدة، وقام مسؤولون في حزب "يهدوت هتوراة" المتدين بتبليغ نتنياهو رسالة مفادها انه "اجراء انتخابات جديدة يعني حل تكتل اليمين وولائنا لك".