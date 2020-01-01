8 تغيرات على الجلد تخبرك بوجود مرض في الكبد أو الأمعاء !

وكالات / سما /

أول من يدق ناقوس الخطر ليدلك على مرض في أعضائك الداخلية هو جلدك: التهاب الكبد الوبائي، الكبد الدهني، السكري، التهابات الأمعاء بأنواعها المختلفة وغيرها.

وإن فحصا سريعا لجلدك عند أخذ الحمام قد يوفر عليك الكثير من المعاناة، فتغير لون وشكل الجلد لا ينبئ بأمراض جلدية كالأكزيما وسرطان الجلد فحسب، بل يكشف عن علل في الأعضاء الداخلية للجسم قد يكون بعضها خطيرا، وذلك وفقا لتقرير من موقع دويتشه فيلله.

التفسير العلمي لذلك هو أن الجلد هو أكبر أعضاء الجسم، وأي تغيير في عملية الأيض في الجسم لا بد أن يؤثر على أيض الجلد، هكذا فسر ينس تسمان من جمعية أطباء الجلد الألمان الأمر.

وأجمل الطبيب الألماني أهم الأمراض الداخلية التي تظهر أعراضها على الجلد:

1- ظهور بقع حمراء مؤلمة على أسفل الساق والحمامى العَقِدة (Erythema nodosum التهاب الخلايا الدهنية تحت الجلد) يشير إلى التهابات في الأمعاء كالتهاب القولون التقرحي وداء كرون.

2- اضطرابات الكبد أو التهاب الكبد الوبائي أو تليف الكبد أو احتقان القنوات الصفراوية تؤدي إلى الإصابة باليرقان (تصبغ الجلد وبياض العين باللون الأصفر).

3- الكبد الدهني والتهاب الكبد وتليفه، مما يؤدي إلى العناكب الوعائية (الوحمة الوعائية): توسع الأوعية الدموية على شكل شبكة عنكبوت تحت سطح الجلد في القسم الأعلى من الجسم وفي البطن.

4- تؤدي الاضطرابات في عمل الأوعية إلى ظهور بقع حمراء على راحة اليد والإبهام.

5- اضطرابات التمثيل الغذائي للدهون (ارتفاع نسبة الدهون في الدم) تظهر على شكل نتوءات صغيرة على الجفون، وأحيانا على شكل هالات سوداء حول العين.

6- الشواك الأسود -وهي بقع بنية على الرقبة والحلق- تشير إلى علة في مستوى السكر في الدم.

7- تلون الخدين والأنف باللون الأحمر-الأرجواني يشير إلى مرض المناعة الذاتية المعروف بالذئبة الحمامية.