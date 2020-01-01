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فيديو.. بايرن ميونخ يجدد انتصاره على تشيلسي في دوري الأبطال

الأحد 09 أغسطس 2020 12:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. بايرن ميونخ يجدد انتصاره على تشيلسي في دوري الأبطال


وكالات / سما /

نجح نادي بايرن ميونخ الألماني في تحقيق الفوز بنتيجة 4-1 على منافسه الإنجليزي تشيلسي في مباراة الإياب لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم الفريق البافاري مبكرًا من ركلة جزاء حصل عليها النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بعد نجاحه في ضرب خط دفاع البلوز ومراوغة الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو الذي لم يجد مفر من عرقلة لاعب البايرن ليحتسب الحكم الخطأ ويشهر البطاقة الصفراء في وجه الحارس. وانبرى ليفادوفسكي نفسه لتسديد ركلة الجزاء ووضعها بنجاح على يسار الحارس معلنًا تقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول في الدقيقة 10.

وفي الدقيقة 24، نجح بايرن ميونخ في مضاعفة النتيجة عن طريق إيفان بيريسيتش الذي تسلم تمريرة حريرية من ليفاندوفسكي وضعها ببساطة في شباك كاباييرو.

وكاد تشيلسي أن يقلص النتيجة عن طريق تسديدة رائعة من اللاعب كالوم هودسون أودوي سكنت الزاوية اليسرى للحارس الألماني مانويل نوير، إلا أن تقنية الفيديو عادت لتؤكد عدم صحة الهدف بسبب تسلل على زميله تامي أبراهام.

وعوض أبراهام تسببه في إلغاء الهدف قبل نهاية الشوط الأول حين استغل خطأ غير معتاد من نوير الذي لم يجيد التعامل مع عرضية أرضية أرسلت من الجبهة اليسرى لمنطقة جزائه لتسقط من يده أمام مهاجم البلوز ليسكن الأخير الكرة في الشباك البافارية، معلنًا نهاية الشوط الأول بنتيجة 2-1 لبايرن ميونخ.

وفي الشوط الثاني، واصل بايرن ميونخ جلد ضيفه الإنجليزي إذ سيطر تمامًا على مجريات اللقاء قبل أن يصنع ليفاندوفكسي هدفًا جديدًا  في الدقيقة 76 بإرساله عرضية رائعة من الجبهة اليسرى للبديل كورينتين توليسو، الذي لم يتردد في إسكانها شباك كاباييرو بلمسة واحدة.

واستمر ليفاندوفسكي في التألق حين سجل هدفه الشخصي الثاني ووضع بصمته على الهدف الرابع ليصبح مشاركًا في جميع أهداف النادي البافاري في المباراة إما بالتسجيل أو بالصناعة. وجاء الهدف الثاني لليفاندوفسكي والرابع لبايرن ميونخ في الدقيقة 83 من رأسية جميلة استقبل بها عرضية ألفارو أودريوزولا من الجبهة اليمنى.

وبهذه النتيجة حجز بايرن ميونخ بطاقة التأهل إلى دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا بمجموع لقائي الذهاب والعودة 7-1، بعدما كان قد تفوق ذهابًا في لندن على ملعب ستامفورد بريدج بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدًا مع برشلونة يوم 14 أغسطس الجاري.

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