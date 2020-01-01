انتقادات حادة للفنانة اللبنانية "كارمن لبس" بعد تغريدة عن ماكرون

وكالات / سما /

تعرضت الفنانة اللبنانية، كارمن لبس، لانتقادات حادة، بعد تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر" وسط اتهامات لها بأنها تدعو إلى عودة الاستعمار الفرنسي للبنان.

ونشرت الفنانة اللبنانية كارمن عبر حسابها في "تويتر" عقب الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت مساء يوم الثلاثاء، صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعلقت عليها قائلة: "تعا وجيب معك الانتداب، ما بقى بدنا هالإستقلال".

وتعرضت الفنانة اللبنانية على إثر هذه التغريدة لسيل من التعليقات والانتقادات من جراء دعوتها إلى "عودة الانتداب الفرنسي للبنان"، بحسب ما قاله البعض.