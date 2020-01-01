اللبنانيون يرفضون إنارة مبنى بلدية "تل أبيب" بعلم بلادهم

القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة الـ12 العبرية، أن غالبية اللبنانيون، عبروا عن رفضهم لإنارة علم بلادهم على مبنى بلدية تل أبيب، تضامنا مع لبنان، بسبب انفجار ميناء بيروت.



وقالت القناة العبرية، صباح اليوم الخميس، إن آلاف اللبنانيين، غردوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالأمس، ضد إنارة علم لبنان على مبنى بلدية "تل أبيب".



وأضافت القناة، أن اللبنانيون وصوفوا هذه الخطوة بـ"النفاق الإسرائيلي"، التي جاءت للتغطية على جرائهما في لبنان، وقالوا "إننا نفضل الموت على استلام المساعدات من إسرائيل".



وزعمت القناة العبرية، أن بعض المغردين اللبنانيين نشروا بالأمس هاشتاج بتويتر تحت عنوان: "سوف نشعل تل أبيب بصواريخنا".



وأشارت القناة، الى أن بلدية تل أبيب، قررت بالأمس، إنارة مبنى البلدية بالعلم اللبناني، تضامنا مع الشعب اللبناني، في أعقاب انفجار ميناء بيروت.