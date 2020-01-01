بعد فاجعة بيروت: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للعودة إلى الروتين في الشمال

رام الله / سما /

قدرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الكارثة في بيروت قللت بشكل كبير من دافع حزب الله وقدرته على العمل ضد إسرائيل.

واضافت صحيفة "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي اجرى تقييما للوضع فيما يتعلق بتداعيات الانفجار على التوترات على الحدود الشمالية، وتقرر في هذه المرحلة عدم تغيير انتشار الجيش في الشمال ، لكن مثل هذا القرار يمكن أن يتخذ في تقييم آخر للوضع غدا.

وفي انفجار وقع في مرفأ بيروت، قتل أكثر من من 130 شخص وجرح الآلاف. ووقع الانفجار في مستودع كان يخزن فيه مخزون كبير من نترات الأمونيوم . ووفقا للصحيفة فقد استبعد التحقيق في ملابسات الانفجار احتمال أن يكون ناتجاً عن تخريب متعمد ، وسارعت إسرائيل في توضيح أنه لا علاقة له بالحادث.