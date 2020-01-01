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تل أبيب تؤكد: ملف الضم خارج الأجندة لأن الجميع مشغولون...

الأربعاء 05 أغسطس 2020 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
تل أبيب تؤكد: ملف الضم خارج الأجندة لأن الجميع مشغولون...


القدس المحتلة / سما /

أكد وزير خارجية إسرائيل غابي أشكنازي أن الخطط الخاصة بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ليست مطروحة على أجندة تل أبيب في الوقت الحالي.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن أشكنازي قوله اليوم الأربعاء، أثناء اجتماع عقده مع سفراء عدد من دول أمريكا اللاتينية: "هذا الملف خارج الأجندة حاليا لأن الجميع مشغولين"، وذلك بعد يومين من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمشرعين عن حزبه "الليكود" أن حكومته قد تباشر في تطبيق إجراءات الضم في حال إعطاء الولايات المتدحة الضوء الأخضر لها.

#اسرائيل #غابي أشكنازي #الخارجية الاسرائيلية #مخططات الضم

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