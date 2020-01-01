الرئيس يعلن الحداد وتنكيس الاعلام ليوم واحد تضامنا مع الشعب اللبناني

رام الله / سما /

أعلن الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، الحداد وتنكيس الاعلام ليوم واحد تضامنا مع الشعب اللبناني الشقيق، في مواجهة الكارثة التي أصابت لبنان.

كما هاتف الرئيس نظيره اللبناني العماد ميشيل عون، معزيا بضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع أمس الثلاثاء، واسفر عن استشهاد وإصابة المئات.

وأكد خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره اللبناني، تضامن فلسطين وشعبها ووقوفهم إلى جانب لبنان الشقيق، في هذا المصاب، والاستعداد لتقديم كل المساعدة الممكنة، مؤكدا عمق العلاقات الاخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وعبر الرئيس باسمه وباسم شعبنا الفلسطيني عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلا الله عز وجل ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنب لبنان وشعبه الشقيق كل مكروه.