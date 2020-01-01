  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة عبرية : هكذا ستؤثر كارثة مرفأ بيروت على إسرائيل

الأربعاء 05 أغسطس 2020 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : هكذا ستؤثر كارثة مرفأ بيروت على إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

توقع المحلل الإسرائيلي في القناة 12 العبرية، نير دفوري،سيناريوهين محتملين على المحك، بعيد حادث الانفجار الضخم الذي هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.
 
وقال المحلل في هذه المرحلة، هناك سيناريوهان، ومن الصعب تقدير أيهما سيتحقق، الأول هو أن الكارثة الضخمة التي ألحقت خسائر فادحة بالدولة اللبنانية لن تسمح "لحزب الله" بتنفيذ تهديداته للانتقام من إسرائيل والمخاطرة بمواجهة عسكرية.
 
أما السيناريو الثاني -وفق دفوري- هو أن مثل هذا الحدث المأساوي قد يزيد بشكل كبير من عدم الاستقرار في لبنان، ويمكن أن ينعكس عدم الاستقرار هذا على إسرائيل - بدءًا من "حزب الله" الذي سيحاول صرف الانتباه عن الكارثة وتحويل الموجة نحو إسرائيل، أوالمواطنين اللبنانيين الذين سيصلون إلى الحدود مع إسرائيل ويطلبون المساعدة.
 
وكان انفجار عنيف وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، أدى إلى وقوع اكثر من 100  قتيلا على الأقل، وخلف نحو 4000 إصابة، بحسب ما أعلن وزير الصحة اللبنانية.
 
كما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار كبيرة في المنازل والسيارات في العاصمة بيروت، نتيجة الانفجار الذي وقع في مستودع المفرقعات في مرفأ بيروت.

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حزب الله على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم

تعليقا على انفجار مرفأ بيروت.. حسان دياب: لبنان منكوب وما حصل لن يمر من دون حساب..!

شاهد.. قناة عبرية: ما الذي دفع شارون للانسحاب من غزة وتغيير ثوابته الأمنية والاستراتيجية؟

بالفيديو والصور: إصابات وأضرارا كبيرة في المنازل.. انفجار كبير يهز العاصمة اللبنانية..

الاحتلال يعرض مبلغ 670 ألف شيكل على عائلة الشهيدة الرابي كتعويض مالي

بالرابط .. "الأونروا" تطلق خدمة تقديم طلبات التسجيل الكترونياً عبر الانترنت

مدير الأمن العام اللبناني: لا يمكن استباق التحقيقات وهناك مواد شديدة الانفجار موجودة

الأخبار الرئيسية

تعليقا على انفجار مرفأ بيروت.. حسان دياب: لبنان منكوب وما حصل لن يمر من دون حساب..!

الصحة: وفاتان بفيروس كورونا من بيت أولا وبيت عوا

حكومة اشتيه

قرارات مجلس الوزراء.. توصية بحجز مليوني جرعة من اللقاح ضد "كورونا" لدى منظمة الصحة

عباس ابراهيم

مدير الأمن العام اللبناني: لا يمكن استباق التحقيقات وهناك مواد شديدة الانفجار موجودة

الرئيس عباس يصدر مرسوما بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من اليوم