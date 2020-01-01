  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أول تعليق من حزب الله على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم

الثلاثاء 04 أغسطس 2020 11:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من حزب الله على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم


بيروت /سما/

قال "حزب الله" في بيان تعليقا على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم، "نتقدم من اللبنانيين بالمواساة لهذه المأساة الوطنية ونضع إمكانياتنا بخدمة أهلنا".

وأضاف "حزب الله" في بيانه أن "هذه الفاجعة الأليمة وما خلفته من دمار غير مسبوق وعواقب خطيرة على مختلف المستويات تستدعي من جميع اللبنانيين وجميع القوى السياسية والفاعليات الوطنية التضامن والوحدة والعمل المشترك".

وتابع: "نتقدم من الشعب اللبناني الشريف ومن عائلات الشهداء والجرحى بأعمق آيات المواساة والشعور بالحزن العميق لهذه المأساة الوطنية الكبرى".

ووجه "حزب الله" التحية إلى جميع الطواقم الطبية والتمريضية وهيئات الإغاثة الإنسانية ورجال الدفاع المدني والإطفاء الشجعان على جهودهم الكبيرة في الانقاذ والاسعاف والمساعدة.

وأكد الحزب أن يضع كافة إمكانياته "في خدمة أهلنا الشرفاء ومواطنينا الأعزاء حيث تدعو الحاجة".

#حزب الله #انفجار بيروت #لبنان

الأكثر قراءة اليوم

أحدهم سبب له آلاما في العنق"... ساركوزي يكشف أسرار لقاءاته ببعض الزعماء العرب

عمره 53 عاما ويبدو بسن 25.. هل اكتشف إكسير الشباب؟

شاهد.. قناة عبرية: ما الذي دفع شارون للانسحاب من غزة وتغيير ثوابته الأمنية والاستراتيجية؟

بالفيديو والصور: إصابات وأضرارا كبيرة في المنازل.. انفجار كبير يهز العاصمة اللبنانية..

اسعار العملات مقابل الشيكل

بالرابط .. "الأونروا" تطلق خدمة تقديم طلبات التسجيل الكترونياً عبر الانترنت

الاحتلال يعرض مبلغ 670 ألف شيكل على عائلة الشهيدة الرابي كتعويض مالي

الأخبار الرئيسية

تعليقا على انفجار مرفأ بيروت.. حسان دياب: لبنان منكوب وما حصل لن يمر من دون حساب..!

الصحة: وفاتان بفيروس كورونا من بيت أولا وبيت عوا

حكومة اشتيه

قرارات مجلس الوزراء.. توصية بحجز مليوني جرعة من اللقاح ضد "كورونا" لدى منظمة الصحة

عباس ابراهيم

مدير الأمن العام اللبناني: لا يمكن استباق التحقيقات وهناك مواد شديدة الانفجار موجودة

الرئيس عباس يصدر مرسوما بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من اليوم