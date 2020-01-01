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مقتل 70 شخصا وإصابة أكثر من 3700 في الانفجار

تعليقا على انفجار مرفأ بيروت.. حسان دياب: لبنان منكوب وما حصل لن يمر من دون حساب..!

الثلاثاء 04 أغسطس 2020 11:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليقا على انفجار مرفأ بيروت.. حسان دياب: لبنان منكوب وما حصل لن يمر من دون حساب..!


قال رئيس الحكومة حسان دياب تعليقا على انفجار مرفأ بيروت، إن لبنان اليوم منكوب وما حصل لن يمر من دون حساب وهذا وعد للشهداء.

وتوجه دياب بنداء عاجل إلى الدول الصديقة والشقيقة أن تقف إلى جانب لبنان وأن تساعدنا على بلسمة جراحنا.

وأكد ئيس الحكومة أن ما حصل في بيروت اليوم لن يمر بدون حساب وسيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن، لافتا إلى أنه لن يستبق التحقيقات بشأن الانفجار.

وقال رئيس وزراء لبنان "سنكشف الحقائق بخصوص هذا المستودع الخطر الموجود هناك منذ 2014".

وكان دياب أعلن يوم غد الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار الذي وقع عصر اليوم في مرفأ بيروت.

في سياق متصل، أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن أكثر من 70 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب أكثر من 3700 بانفجار مرفأ بيروت عصر اليوم.

ونقلت "رويترز" عن شهود عيان ومصادر أمنية أن الانفجار أدى لمقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة المئات وهز أنحاء العاصمة اللبنانية حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "حريقا كبيرا اندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي".

من جهته، قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إن "الكلام عن مفرقعات مثير للسخرية"، مؤكدا أنه لن يستبق التحقيقات.

وأضاف: "يبدو أن الانفجار وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة من سنوات

RT

#الحكومة اللبنانية #حسان دياب #انفجار بيروت #ضحايا #الصحة اللبنانية

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