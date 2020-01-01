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الصحة: وفاتان بفيروس كورونا من بيت أولا وبيت عوا

الثلاثاء 04 أغسطس 2020 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: وفاتان بفيروس كورونا من بيت أولا وبيت عوا


رام الله /سما/

 أعلنت وزارة الصحة، الليلة، وفاة مواطنين من بلدتي بيت أولا، وبيت عوا، بمحافظة الخليل متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات في فلسطين الى 89 مواطنا. 
وأوضحت الوزارة أن مواطنا (68 عاماً) من بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وقد كان يعالج في المستشفى الأهلي بالمحافظة.
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة وفاة مواطنة (57 عاماً) من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وقد كانت تعاني من فشل كلوي وأمراض مزمنة.
وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة، أعلنت ظهر اليوم، عن تسجيل 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 3294 فحصاً مخبرياً.
وتابعت وزيرة الصحة أن 11 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وأشارت إلى أن الإصابات في داخل مدينة القدس لا تزال تسجل ارتفاعاً ملحوظاً، حيث جرى اليوم إضافة 375 إصابة جديدة وهي حصيلة الإصابات لـ4 أيام (الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين).

#وزارة الصحة #فيروس كورونا

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