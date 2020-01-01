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قرارات مجلس الوزراء.. توصية بحجز مليوني جرعة من اللقاح ضد "كورونا" لدى منظمة الصحة

الثلاثاء 04 أغسطس 2020 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرارات مجلس الوزراء.. توصية بحجز مليوني جرعة من اللقاح ضد "كورونا" لدى منظمة الصحة


رام الله /سما/

أدان مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قيام بعض أعضاء الكونغرس الأميركي بالتحريض الممنهج ضد  الرئيس محمود عباس، معتبرا ذلك خرقا للأعراف الدولية.

كما أدان المجلس في ختام جلسته التي عقدها في مقره برام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، خطط البناء الإسرائيلية في منطقةE1 في الخليل، وقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بسحب صلاحيات الإشراف على الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل والتنظيم الهيكلي من بلدية الخليل.

وأدان المجلس قيام سلطات الاحتلال بسرقة الجرن التاريخي من منطقة تقوع، مضيفا أنه تم رفع شكوى ضد إسرائيل لدى منظمة "اليونيسكو".

وأقر المجلس توصية وزارة الصحة بحجز مليوني جرعة من اللقاح ضد فيروس "كورونا" لدى منظمة الصحة العالمية في حال تم التوصل إليه، إضافة إلى شراء 100 ألف جرعة ضد الإنفلونزا لحماية كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة خلال فصل الشتاء المقبل.

#مجلس الوزراء #الرئيس عباس #حملات التحريض #وزارة الصحة #لقاح كورونا #فيروس كورونا

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