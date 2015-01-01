ملكة جمال لبنان 2015 تدخل القفص الذهبي بعرس ملكي.. وقوى الأمن تتدخل

وكالات / سما /

دخلت أول أمس السبت، ملكة جمال لبنان للعام 2015 فاليري أبو شقرا القفص الذهبي بزواجها من رجل الأعمال زياد عمار، في حفل زفاف ملكي، وطلة تفيض جمالا وأناقة، لكن تدخل قوى الأمن نغصه قليلا.

واحتفلت الممثلة وملكة الجمال السابقة بزواجها في الصرح البطريركي في بكركي الذي يعتبر أكبر وأعرق صرح مسيحي في لبنان، بمباركة من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، أكبر هيئة دينية لدى الموارنة في العالم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور والفيديوهات من أجواء حفل الزفاف الملكي، حيث أطلت فاليري بفستان زفاف مذهل من توقيع دار الأزياء العالمية "ديور"