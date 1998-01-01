تعرف على قائد فرقة غزة الجديد - العميد نمرود ألوني

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نمرود ألوني، من مواليد العام 1973 (العمر 47 سنة)، ولد بقرية عين كارم بالقدس، انضم للجيش بالعام 1991، وخدم بسلاح المظليين، تم تعيينه قائدا للكتيبة 35 بسلاح المظليين، التابعة لفرقة النار، والتي شاركت في الأحداث جنوبي لبنان، ما بين السنوات 1998- 1999



ما بين السنوات 2001–2002, تم تعيينه قائدا لسيرت المظليين (الوحدة الخاصة) وشارك من خلالها في أحداث انتفاضة الأقصى بالضفة الغربية، وبالعام 2005 تم ترفيعه لرتبة مقدم، وتعيينه قائدا لكتيبة الجوالة بسلاح المظليين، وشارك خلالها في حرب لبنان الثانية.



في العام 2008 تم تعيينه قائدا للوحدة الخاصة ماجلان، وعمل بقيادتها حتى العام 2010، وبالعام 2010، تم ترفيعه لرتبة عقيد، وتعيينه قائد لواء السامرة، وخدم بهذا المنصب حتى العام 2012.



بعد حدوث عملية أدت لمقتل 5 مستوطنين قرب نابلس، توجه نمرودي للتعليم، وبعد عودته بالعام 2013 تم تعيينه قائدا لفرقة النار، وبالعام 2014 تم تعيينه قائدا لقاعدة التدريبات العسكرية "لخيش" بالجنوب، وعمل بهذا المنصب حتى العام 2015.



في الأول من يوليو 2015، تم تعيينه قائدا للواء المظليين، حتى ترفيعه لرتبة عميد بالعام 2017، بعد ذلك تم تعيينه قائدا لقسم التدريب بذراع البر، وعمل بهذا المنصب حتى العام 2018.



نهاية العام 2018 تم تعيينه بمنصب الضابط الرئيسي لقوات المشاة بسلاح المظليين، وخدم بهذا المنصب حتى نهاية العام 2019، وفي اغسطس 2020، تم تعيينه قائد لفرقة غزة بالمنطقة الجنوبية.