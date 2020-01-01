  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وتفعيل القبة الحديدية

الأحد 02 أغسطس 2020 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وتفعيل القبة الحديدية


غزة /سما/

أفادت وسائل اعلام اسرائيلية، مساء اليوم الاحد، بان صافرات الانذار قد دوت في مستوطنات الغلاف، جراء اطلاق صاروخ من غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية المحاذية للقطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال:أنه "‏متابعة للتقارير عن اطلاق صافرات الانذار في منطقة ‎غلاف غزة فالحديث عن رصد اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع ‎غزة نحو ‎إسرائيل تم اعتراضها من قبل منظومة ‎القبة الحديدية"

واشارت صحيفة يديعوت الاسرائيلية، الى أن  انطلاق صفارات الإنذار والانفجارات جاء بعد ساعات قليلة من مراسم استبدال قائد فرقة غزة المنتهية ولايته العميد اليعازر توليدانو وتولي العميد نمرود ألوني لقيادة الفرقة.

في السياق، قالت بلدية سديروت، إنه "قبل حوالي نصف ساعة تم سماع صفارات الإنذار في سديروت في الوقت الذي كانت تصطف فيه عشرات السيارات في سوق المدينة لمشاهدة فيلم". 

وأضافت: الصاروخ الذي أطلق من القطاع تم اعتراضه من قبل القبة الحديدية غير أن شظايا الاعتراض سقطت في أحد شوارع المدينة مما تسبب بأضرار لسيارة. لا يوجد هناك إصابات.

#الجيش الاسرائيلي #مستوطنات الغلاف

الأكثر قراءة اليوم

شاهد الفيديو : هندي مسلم يتعرض للضرب بمطرقة لنقله لحوم أبقار

فيديو صادم.. لحظة انشقاق الأرض وابتلاعها امرأتين على الطريق وسماع صراخ مدو

غزة: انتحار شاب في رفح.. الثاني في يومين

الجيش الإسرائيلي يرد على قناة "الجزيرة": مستعدون لكل الاحتمالات..!

اسعار العملات مقابل الشيكل

تفاصيل.. 4 إصابات جراء انقلاب سيارة اسعاف وسط غزة

تدهور بالحالة الصحية لتركي آل الشيخ وانتقاله لنيويورك للعلاج

الأخبار الرئيسية

قصف

الجيش الإسرائيلي يزعم تصفية خلية حاولت زرع متفجرات على الحدود السورية

طائرات الاحتلال تقصف عدة اهداف في قطاع غزة...

"اسرائيل تتجه لطلاق وشيك".. نتنياهو يتهم "كاحول لافان" بافتعال أزمة الميزانية لدوافع سياسية

وزير الجيش الاسرائيلي يحذر نصر الله ولبنان من تجاوز الخطوط الحمراء...

اجتماعان لمجلس الوزراء ولجنة الطوارئ العليا الثلاثاء لبحث الاغلاق.. والصحة توصي بفتح المطاعم