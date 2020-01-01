الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وتفعيل القبة الحديدية

غزة /سما/

أفادت وسائل اعلام اسرائيلية، مساء اليوم الاحد، بان صافرات الانذار قد دوت في مستوطنات الغلاف، جراء اطلاق صاروخ من غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية المحاذية للقطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال:أنه "‏متابعة للتقارير عن اطلاق صافرات الانذار في منطقة ‎غلاف غزة فالحديث عن رصد اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع ‎غزة نحو ‎إسرائيل تم اعتراضها من قبل منظومة ‎القبة الحديدية"

واشارت صحيفة يديعوت الاسرائيلية، الى أن انطلاق صفارات الإنذار والانفجارات جاء بعد ساعات قليلة من مراسم استبدال قائد فرقة غزة المنتهية ولايته العميد اليعازر توليدانو وتولي العميد نمرود ألوني لقيادة الفرقة.

في السياق، قالت بلدية سديروت، إنه "قبل حوالي نصف ساعة تم سماع صفارات الإنذار في سديروت في الوقت الذي كانت تصطف فيه عشرات السيارات في سوق المدينة لمشاهدة فيلم".

وأضافت: الصاروخ الذي أطلق من القطاع تم اعتراضه من قبل القبة الحديدية غير أن شظايا الاعتراض سقطت في أحد شوارع المدينة مما تسبب بأضرار لسيارة. لا يوجد هناك إصابات.