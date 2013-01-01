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الشاباك يكشف تفاصيل التحقيق مع عز الدين بدر الذي تسلل إلى إسرائيل بحراً

الخميس 30 يوليو 2020 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشاباك يكشف تفاصيل التحقيق مع عز الدين بدر الذي تسلل إلى إسرائيل بحراً


القدس المحتلة /سما/

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الخميس، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في بئر السبع ضد الشاب عز الدين حسين (24 عاما) من مخيم جباليا في شمال قطاع غزة، نسبت فيها إليه اتهامات بمخالفات أمنية، بينها أنه خطط لإسقاط مروحية عسكرية إسرائيلية.

وادعى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بحسب لائحة الاتهام، أن التحقيق مع حسين كشف معلومات كثيرة عن "حماس"، حيث كانت قوات إسرائيلية اعتقلته الشهر الماضي، بعدما تسلل عبر البحر من غزة إلى الداخل المحتل.

وبحسب "الشاباك" فقال حسين أثناء تحقيق الشاباك معه، إنه تسلل بمشيئته، وذلك "إثر مصاعب شخصية في المستوى العائلي وملاحقة وتشويه سمعته من جانب قياديين في حماس".

وادعت لائحة الاتهام أن تحقيق "الشاباك" أظهر أنه تم تجنيد حسين لـ "كتائب القسام"، في العام 2013، وأنه منذ العام 2018 وحتى اعتقاله، نشط في منظومة الدفاع الجوي، وكان مسؤولا عن خلية إطلاق صواريخ الكتف.

وتابعت لائحة الاتهام أن حسين خبأ في بيته صاروخا مضادا للطائرات، وأنه جهزه لإطلاقه نحو مروحية إسرائيلية، لدى هبوطها في موقع إسرائيلي قريب من بيته، بهدف قتل جنود إسرائيليين أو أسرهم.

وأضافت لائحة الاتهام أنه في إطار نشاطه في "حماس"، شارك حسين في عمليات تأهيل وأنشطة عسكرية متنوعة ضد "إسرائيل"، ودرس معلومات حول طائرات سلاح الجو الإسرائيلي والمهام التي تنفذها والصواريخ المضادة للطائرات ومناظير وكاميرات لغرض مراقبة حركة الطائرات الإسرائيلية في سماء غزة.

وحسب لائحة الاتهام، فإن "نشاط حسين في حماس والخبرة الكبيرة التي اقتناها في هذا الإطار، جعلت التحقيق مميزا، بحيث كشف للشاباك معلومات استخبارية كثيرة عن حركة حماس".

#الشاباك #عز الدين حسين #حماس #اسرائيل #مخيم جباليا

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