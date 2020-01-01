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غزة: "أونروا" تنشر نتائج توظيف معلم ومواعيد المقابلات (مرفق الرابط)

الأربعاء 29 يوليو 2020 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: "أونروا" تنشر نتائج توظيف معلم ومواعيد المقابلات (مرفق الرابط)


غزة /سما/

نشرت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، مساء اليوم الأربعاء، أسماء المرشحين لمقابلة وظيفة معلم بالوكالة في قطاع غزة.

ودعت الوكالة، في بيان صحفي، المرشحين الحضور قبل 40 دقيقة من الموعد المجدول مقابلته في التاريخ المحدد وذلك لإتمام علمية التحقق من كافة الوثائق المطلوبة قبل دخوله للمقابلة.

وأوضحت أن المقابلات سوف تعقد في كلية غزة للتدريب التابعة لها، منوهةً إلى أن عملية التقييم في المقابلات سوف تكون مبنية على الكفايات اللازمة لوظيفة معلم والتي ستقوم بتقييمها لجنة المقابلات المعنية، في حين سوف ترتكز عملية التقييم النهائية للمرشحين وفق معاير.

وطالبت كافة المرشحين لاصطحاب بطاقة الهوية الأصلية، الشهادة العلمية الأصلية، كشف الدرجات الأصلي وصور مصدقة عن الوثائق المذكورة بالإضافة لشهادات الخبرة إن وجدت عند الحضور للمقابلة.

وقالت: "المرشحين الذين لم يعملوا كمعلمين على بند المياومة في الأونروا خلال العامين السابقين، احضار نسخة ورقية من طلب التوظيف بعد استكمال المعلومات المطلوبة (يمكن الحصول على نموذج طلب التوظيف من خلال الموقع الإلكتروني jobs.unrwa.ps )".

لمعرفة مواعيد المقابلات اضغط هنا

#الاونروا #وظائف تعليم #قطاع غزة

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