  1. الرئيسية
  2. الصحة

أنواع التهاب الكبد .. تعرف

الأربعاء 29 يوليو 2020 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنواع التهاب الكبد .. تعرف


وكالات / سما /

التهاب الكبد هو التهاب في الكبد بسبب العدوى الفيروسية أو الأدوية  أو السموم أو الكحول، وهناك أيضًا نوع يسمى التهاب الكبد المناعي الذاتي يحدث عندما يصنع جسمك أجسامًا مضادة ضد أنسجة الكبد.

س: ما هو أنواع من التهاب الكبد الفيروسي

ج : يحدث التهاب الكبد A و B و C و D و E بسبب الالتهابات الفيروسية للكبد،  في حين أن التهاب الكبد A و E حادًا عادةً ، فإن الأنواع الثلاثة الأخرى - B و C و D - من المرجح أن تصبح مستمرة ومزمنة.

التهاب الكبد A: يحدث هذا النوع من التهاب الكبد بسبب عدوى بفيروس التهاب الكبد، ويمكن للشخص أن يصاب بالفيروس من استهلاك الطعام أو الماء الملوث بالبراز من شخص مصاب.

التهاب الكبد B: يحدث المرض بسبب فيروس التهاب الكبد B (HBV) ، والذي يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال بسوائل الجسم المصابة ، مثل الدم أو الإفرازات المهبلية أو السائل المنوي.

التهاب الكبد الوبائي C: بسبب فيروس التهاب الكبد الوبائي سي (HCV) ، يمكن أن ينتقل مرض الكبد هذا عن طريق الاتصال المباشر بسوائل الجسم المصابة ، عادة عن طريق تعاطي المخدرات بالحقن والاتصال الجنسي.

التهاب الكبد D: وهو مرض كبدي خطير يسببه فيروس التهاب الكبد الوبائي د (HDV) الذي ينتقل عن طريق الاتصال المباشر مع الدم المصاب.

التهاب الكبد E: هو مرض ينتقل عن طريق الماء وينتج عن فيروس التهاب الكبد E (HEV) ، والذي يتم الحصول عليه عليه من خلال استهلاك المياه الملوثة بالبراز من شخص مصاب. لذلك ، يوجد التهاب الكبد E بشكل رئيسي في المناطق ذات الصرف الصحي الضعيف.

س : ما هى أسباب وأعراض التهاب الكبد الكحولي

ج :  التهاب الكبد المناعي الذاتي وأنواع أخرى من التهاب الكبد الناجم عن المواد السامة مثل الإفراط في استخدام الأدوية أو جرعة زائدة ، واستهلاك الكحول والتعرض للسموم غير معدية.

عندما يحدث التهاب الكبد بسبب الكحول ، يشار إليه باسم التهاب الكبد الكحولي، ومن المرجح أن يحدث في الأشخاص الذين يشربون بشكل كبير على مدى سنوات عديدة ، ولكن في بعض الأحيان الأشخاص الذين يشربون بشكل معتدل فقط يصابون بالمرض.

واحدة من أكثر علامات التهاب الكبد الكحولي شيوعًا هي اصفرار الجلد وبياض العين (اليرقان).

س : أعراض التهاب الكبد الكحولى

تشمل العلامات والأعراض الأخرى فقدان الشهية والغثيان والقيء والحنان البطني والحمى والتعب والضعف. يمكن أن يؤدي التهاب الكبد الكحولي الشديد إلى -

تراكم السوائل في بطنك (استسقاء)

تغييرات الارتباك والسلوك

الفشل الكلوي والكبدي

إذا لم يعالج ، يمكن أن يؤدي التهاب الكبد الكحولي في نهاية المطاف إلى تندب لا رجعة فيه (تليف الكبد) ، وهي المرحلة النهائية من مرض الكبد الكحولي.

#الكبد #التهاب الكبد

الأكثر قراءة اليوم

قيادي فتحاوي عن مهرجان غزة المركزي: للأسف لا أعلم إن تأجل أو إلتغى.. ولكن!!

السفير السعودي في لندن لديه "بار" في منزله .. ويبتسم (شاهد)

مستشار هنية: العرض الذي قُدم لحماس تضمن "ما يُسمى بدولة غزة"..!

قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يمتلك توثيقًا مصورًا يرصد خلية حزب الله اللبناني

"الأونروا" تعلن موعد دوام طلاب مدارسها للعام الجديد 2020 - 2021 بغزة

الجيش الإسرائيلي: رصد مشتبهين قرب المناطق الحدودية مع لبنان

"المعركة ستطول".. السيسي يرد لأول مرة على اقتراح الحل العسكري لـ"سد النهضة"

الأخبار الرئيسية

اسرائيل:الجهاد الإسلاميّ بات العدوّ العظيم والرفيع ويملك ترسانةً عسكريّةً كبيرةً جدًا تُضاهي ترسانة حماس

43426

ساركوزي يكشف : لماذا تراجع أولمرت عن التقدم في عملية السلام مع الفلسطينيين؟

كوخافي: حزب الله سيهاجم ثانية ولهذا السبب امتنعنا عن قتل خليته ..

وزيرة الصحة: منحنى الإصابات بكورونا في الخليل عاد للارتفاع

99272

محلل إسرائيلي : نعرف أين يوجد قبو نصر الله"و سنكون مجبرين على الذهاب لحرب مع حزب الله