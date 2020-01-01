اعتقال 18 مواطناً بينهم المرابطة الحلواني ومُحررين

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، 18 مواطناً، بينهم المرابطة هنادي الحلواني، وعدد من الأسرى المحررين في مناطق مختلفة، خلال حملة اقتحامات ومداهمات للبلدات والمدن.

وأفادت مصادر محلية بأن شرطة الاحتلال اعتقلت المرابطة هنادي الحلواني من منزلها بحي الجوز في القدس، بعد تحطيم محتويات منزلها.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر مهنا شرقاوي بالقرب من معسكر سالم غرب المدينة.

وفي نابلس، اقتحمت القوات المدينة وبلدات مجاورة ونفذت حملة اعتقالات واسعة، طالت أسرى محررين، إذ اعتقل الاحتلال المحرر عاصم بشكار من منزله، والمحرر إسلام بشكار من مخيم عسكر وهما أبناء الأسير عنان بشكار، كما اعتقلت المحرر باسم العتبة، والمحرر علاء البشيري، والمواطن عباس فطاير، والمحامي معاذ موسى من منطقه المخفية، ومحمد عماد جناجره من قرية طلوزة، وحمزة عبدالله ياسين من عصيرة الشمالية.

وفي طولكرم، اقتحمت القوات منزل النائب فتحي القرعاوي في مخيم نور شمس شرق المدينة، وعبثت بمحتوياته، ثم انسحبت من منزله دون تسجيل اعتقالات، كما اعتقلت القوات أحمد حسن متروك من أحياء المدينة.

وفي بيت لحم، اعتقلت القوات كلاً من: أحمد الصرعاوي ومراد الحايك من مخيم الدهيشة ببيت لحم، بعد أن اعتدت على الحايك بوحشية وحطمت محتويات منزله، كما اعتقلت صالح عبد جواريش من جبل هندازة في بيت لحم.

وفي الخليل، اعتقلت القوات نبيل الشرباتي نجل المحرر نبيه الشرباتي من مدينة الخليل.

أما في الأغوار الشمالية، فاعتقلت القوات أشرف حسين بشارات من خلة مكحول، وعبد الرحيم بشارات ونجله صخر، من الحديدية.