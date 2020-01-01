  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بنابلس

الأربعاء 29 يوليو 2020 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بنابلس


رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مدينة نابلس وقرية طلوزة والباذان اعتقلت خلالها عدد من المواطنين وقامت بتفتيش عدد من المنازل في نابلس بشمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية ان 12دورية عسكرية اقتحمت مدينة نابلس وداهمت عدة أحياء داخلها اضافة الى اقتحام عشرات الجنود التابعين لقوات الاحتلال الإسرائيلي مشاة المدينه من جهة منطقة الطور .

وأضافت المصادر الأمنية ان قوات الاحتلال اقتحمت قرية طلوزة من خلال أربعة دوريات وناقلة جنود لقوات الاحتلال واعتقلت محمد عماد محمد جناجره .وفارس حشايكة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عصيرة الشمالية واعتقلت حمزة عبدالله رشيد ياسين .

كما اعتقلت قوات الاحتلال نبيل كامل فالح دبابسه 47 عام بعد مداهمة منزله في منطقة الباذان

هذا واعتقل الاحتلال المواطن باسم العتبة من منزلة في شارع التعاون بعد مداهمة منزله اضافة الى اعتقال علاء الشبيري.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت عباس فطاير من حي المساكن الشعبية واسلام وعاصم بشكار من منطقة عسكر والمحامي معاذ موسى من المخفية . واعتقل الاحتلال الشاب حمزة عبد الله ياسين من عصيرة الشمالية شمالي نابلس.

واقتحمت قوة للاحتلال منزل الشيخ فتحي قرعاوي في مخيم نورشمس شرقي طولكرم خلف خرابا كبيرا في محتويات المنزل.







 

الأكثر قراءة اليوم

مجندة "إسرائيلية" كادت ان تشعل حرباً مع حزب الله

6 سنوات على العملية .. القسام ينشر التفاصيل الدقيقة لعملية "ناحل عوز"

التربية تحدد موعد العودة للمدارس وتضع خطة من شقين في حال تأزم "كورونا"

مستشار هنية: العرض الذي قُدم لحماس تضمن "ما يُسمى بدولة غزة"..!

وفاة "طبيب الغلابة"

قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يمتلك توثيقًا مصورًا يرصد خلية حزب الله اللبناني

"الأونروا" تعلن موعد دوام طلاب مدارسها للعام الجديد 2020 - 2021 بغزة

الأخبار الرئيسية

99272

محلل إسرائيلي : سنكون مجبرين على الذهاب لحرب مع حزب الله

اعتقال 18 مواطناً بينهم المرابطة الحلواني ومُحررين

45

الجيش الإسرائيلي: رصد مشتبهين قرب المناطق الحدودية مع لبنان

56

قيادي فتحاوي عن مهرجان غزة المركزي: للأسف لا أعلم إن تأجل أو إلتغى.. ولكن!!

قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يمتلك توثيقًا مصورًا يرصد خلية حزب الله اللبناني