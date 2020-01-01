الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بنابلس

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مدينة نابلس وقرية طلوزة والباذان اعتقلت خلالها عدد من المواطنين وقامت بتفتيش عدد من المنازل في نابلس بشمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية ان 12دورية عسكرية اقتحمت مدينة نابلس وداهمت عدة أحياء داخلها اضافة الى اقتحام عشرات الجنود التابعين لقوات الاحتلال الإسرائيلي مشاة المدينه من جهة منطقة الطور .

وأضافت المصادر الأمنية ان قوات الاحتلال اقتحمت قرية طلوزة من خلال أربعة دوريات وناقلة جنود لقوات الاحتلال واعتقلت محمد عماد محمد جناجره .وفارس حشايكة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عصيرة الشمالية واعتقلت حمزة عبدالله رشيد ياسين .

كما اعتقلت قوات الاحتلال نبيل كامل فالح دبابسه 47 عام بعد مداهمة منزله في منطقة الباذان

هذا واعتقل الاحتلال المواطن باسم العتبة من منزلة في شارع التعاون بعد مداهمة منزله اضافة الى اعتقال علاء الشبيري.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت عباس فطاير من حي المساكن الشعبية واسلام وعاصم بشكار من منطقة عسكر والمحامي معاذ موسى من المخفية . واعتقل الاحتلال الشاب حمزة عبد الله ياسين من عصيرة الشمالية شمالي نابلس.

واقتحمت قوة للاحتلال منزل الشيخ فتحي قرعاوي في مخيم نورشمس شرقي طولكرم خلف خرابا كبيرا في محتويات المنزل.















