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المجلس الوطني ينعى شاعر الثورة والعودة المناضل هارون هاشم رشيد

الإثنين 27 يوليو 2020 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الوطني ينعى شاعر الثورة والعودة المناضل هارون هاشم رشيد


رام الله /سما/

 نعى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، المناضل الوطني الكبير، شاعر العودة والثورة هارون هاشم رشيد الذي وافته المنية في مدينة "ميساساجا" الكندية، بعد مسيرة حافلة بالنضال لأجل فلسطين.

وقال الزعنون في بيان اليوم الاثنين، "لقد خسرت فلسطين علماً من أعلامها البارزين والمبدعين، تاركا خلفه إرثا ثقافياً وطنياً غنياً في حقول الشعر والكتابة والصحافة والتأليف، تغنى فيه بالشهداء الأبرار والمعتقلين الابطال، وجسدت أشعاره الوطنية مأساة اللاجئين الفلسطينيين الذين عاصر نكبتهم، وفي المقابل فقد تمسك بأمل عودتهم الى ارضهم وارض ابائهم واجدادهم".

وأشاد بالتاريخ النضالي للراحل منذ عمله بقطاع التعليم في مسقط رأسه غزة، ورئاسته مكتب إذاعة "صوت العرب" هناك، ثم مشرفا على إعلام منظمة التحرير في القطاع خلال 1965 -1967، ثم رئيسا لمكتب المنظمة في القاهرة، ومندوبا لفلسطين في اللجنة الدائمة للإعلام العربي واللجنة الدائمة للشؤون المالية والإدارية بالجامعة العربية.

#المجلس الوطني #هارون هاشم رشيد

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