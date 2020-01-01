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أسباب ظهور حب الشباب على الشفايف؟

الإثنين 27 يوليو 2020 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسباب ظهور حب الشباب على الشفايف؟


وكالات / سما /

حب الشباب هو اضطراب جلدي يحدث عند انسداد المسام ويظهر غالبا على البشرة، ولكن قد يتطور حب الشباب حول الفم من الضغط المتكرر على الجلد بالقرب من الفم، وهى من المشاكل الصحية التي يتعرض لها الكثيرون نتيجة اسباب مختلفة، وحسب ما ذكره موقع healthline فهناك أسبابا مختلفة لظهور حب الشباب على الشفايف وهى:-

1- الخوذة الرياضية

يمكن لحزام الذقن على الخوذة أن يسد المسام بسهولة بالقرب من فمك ويسبب ظهور حب الشباب، وإذا كنت ترتدي خوذة رياضية مع حزام ذقن ، فتأكد من أنها ليست ضيقة للغاية.. يمكنك تنظيف وجهك وذقنك برفق بعد ارتداء حزام الذقن.

2- الآلات الموسيقية

يمكن لأي آلة موسيقية ترتكز على الذقن ، مثل الكمان ، أو تلامس المنطقة حول الفم باستمرار ، مثل الناي ، أن تؤدي إلى انسداد المسام وحب الشباب بالقرب من الفم.

3- كريم الحلاقة

قد يؤدي كريم الحلاقة أو زيت الحلاقة إلى انسداد المسام أو تهيج البشرة الحساسة ، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب.

4- مرطب الشفة

قد يكون السبب وراء ظهور حب الشباب و انسداد المسام هو استخدام مرطب للشفاه ، يمكن أن يسد الشمع الموجود في بلسم الشفاه المسام ويسبب الالتهاب وظهور حب الشباب.

5- استخدام الهاتف المحمول

أي شيء يتلامس مع ذقنك يمكن أن يسد المسام إذا وضعت هاتفك على ذقنك أثناء التحدث ، فقد يتسبب ذلك في ظهور حب الشباب في الفم أو الذقن.

6- الهرمونات

تحفز الهرمونات المعروفة باسم الأندروجينات إنتاج الزهم ، الذي يسد المسام ويؤدي إلى حب الشباب قد تكون التقلبات الهرمونية نتيجة"سن البلوغ، الحيض، الحمل، سن اليأس، متلازمة المبيض المتعدد الكيسات".

#الشفايف #حب الشباب

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