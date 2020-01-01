"يديعوت": تل ابيب تضاعف الضغط على حركة حماس بالضفة الغربية... لهذا السبب

القدس المحتلة / سما /

كتب محلل الشؤون العسكرية بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أليؤور ليفي، أن إسرائيل ضاعفت مؤخرا الضغط على حركة حماس بالضفة الغربية.



وكشف المحلل العسكري، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي، قام مؤخرا باعتقال العديد من قيادات وعناصر الحركة بالضفة، بينهم أعضاء بالمجلس التشريعي، وذلك على خلفية التقارب مع حركة فتح.



وقال المحلل الإسرائيلي، إن الاعتقالات الأخيرة في صفوف عناصر وقيادات حركة حماس بالضفة، تأتي في أعقاب التقارب بين حركتي فتح وحماس، لمواجهة الضم.



وأضاف، أن الجيش اعتقل خلال شهر يوليو الجاري، عشرات الشخصيات القيادية بحركة حماس، وعناصر أخرى من أعضاء الذراع العسكري، وطلاب جامعيين من أنصار حماس بالضفة الغربية.



وأشار ليفي، الى أن تكثيف الاعتقالات لعناصر حماس بهذه الفترة، يشير إلى نية إسرائيل الضغط على حماس، حتى لا ترفع رأسها، ولا تقوم لها قائمة بالضفة، في ظل تخفيف الضغط من قبل الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية.