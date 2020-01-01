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اسرائيل تبعث رسالة تحذير لحزب الله عبر الامم المتحدة.. اليك تفاصيلها

السبت 25 يوليو 2020 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تبعث رسالة تحذير لحزب الله عبر الامم المتحدة.. اليك تفاصيلها


القدس المحتلة /سما/

أفادت قناة الميادين اللبنانية اليوم (السبت) بأن إسرائيل بعثت برسالة إلى حزب الله من خلال الأمم المتحدة تتعلق بمقتل ناشط بالحزب في هجوم على دمشق منسوب إلى إسرائيل.
 
وحسب ما نقلت القناة 13 العبرية، في الرسالة حذرت إسرائيل حزب الله من عواقب أي هجوم متوقع ردا على مقتل أحد عناصره بسوريا.
 
وذكرت القناة أن إسرائيل قالت في رسالتها إنها لا تعلم بوجود أحد عناصر حزب الله في منطقة الهجوم، وأنه لم يكن هدفًا فيه.
 
وبحسب مصادر لقناة الميادين، فقد قبل حزب الله رسالة إسرائيل لكنه أوضح أنه يرفض التحذيرات أو التهديدات من جانبها.
 
وقالت المصادر نفسها للقناة إن الجيش الإسرائيلي اتخذ خطوات على الحدود مع لبنان بعد أن أدرك أن حزب الله قد قرر بالفعل الرد، مبينة أنه يراقب الكثير من عناصر حزب الله لكنه لم يحدد طبيعة رد الحزب.

#اسرائيل #حزب الله #لبنان #الأمم المتحدة

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