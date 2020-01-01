فرديناند: أوبلاك هو الحارس الوحيد القادر على تعويض دي خيا

وكالات / سما /

يعتقد ريو فرديناند، أسطورة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن الدولي السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني، هو الوحيد القادر على تعويض ديفيد دي خيا، حارس الشياطين الحمر.

وتعرض حارس مانشستر يونايتد للعديد من الانتقادات، بعدما تسبب في هزيمة الشياطينة الحمر أمام تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال فرديناند في تصريحات نقلتها صحيفة “إندبندنت” البريطانية: “لقد عانى دي خيا من فترة سيئة، الثقة لديه ضعيفة، ولكن هل يعني ذلك أنك تتخلص منه؟ من سكيون البديل؟”.

وأضاف: “من هو الذي يمكن شراؤه الآن ومن سيكون حارس مرمى عالمي المستوى الآن في مانشستر يونايتد؟، الوحيد الذي أراه هو أوبلاك، ولكن هل يمكنك إخراجه من أتلتيكو مدريد؟ وإذا كنت سفعل ذلك، كم عليك أن تنفق؟”.

وتابع: “مبلغ كيبر من المال، أقول إنه يجب التمسك به (دي خيا)، لقد حصل على هذا الحق في أن يتم التمسك به، عندما يرتكب الناس الأخطاء، يكونون منفتحين على النقد، هذا أمر طبيعي، هكذا هي كرة القدم”.

وواصل: “ديفيد ليس الاستثناء، لقد ارتكب عدة أخطاء صارخة في بعض المباريات الكبيرة، ولا سيما في مواجهة تشيلسي في نصف النهائي في ويمبلي، يجب أن يكون أفضل، لقد لعبت معه، وهو ناقد نفسه الأكبر”.

واستمر: “سيجلس في المنزل يبحث في هذه الأمور، ويفكر في المواقف ويتأكد من أنه يحاول التخلص من هذه الأخطاء التي يرتكبها في الوقت الراهن، لقد شاهدت هذه اللقاءات مع أولادي في المنزل وشعرت بالذهول لرؤية هذه الأخطاء مع ديفيد لأنه حارس ممتاز”.

وأتم: “إنه أمر مخيب للآمال حقًا، كمشجع لمانشستر يونايتد، تريد الدفاع عن لاعبك، ولكنه في الوقت الحالي ليس في وضع يسمح بالدفاع عنه”.