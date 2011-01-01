غزة: إيقاف 3 أشخاص أطلقوا النار خارج إطار القانون

غزة /سما/

أوقفت المباحث العامة بالشرطة في قطاع غزة، أمس الاثنين، ثلاثة أشخاص أطلقوا النار خارج إطار القانون، في حادثي شجار واعتداء منفصلين بغزة والوسطى.

وبحسب بيان للمباحث، فإنه تم إيقاف كل من (س، خ) 21 عامًا، و(ع، خ) 39 عامًا، بعد استخدامهما سلاحًا ناريًا خلال شجار عائلي في حي الزيتون بمدينة غزة، وضبطت السلاح المستخدم وهو عبارة عن قطعتين من نوع "كلاشنكوف".

وفي النصيرات، أوقفت المباحث (إ. غ) 19 عامًا، بعد اعتدائه على أحد المواطنين وإطلاقه النار في الهواء من سلاح من نوع "عوزة" تمت مصادرته.

وأوضحت أنه تم إحالة الأشخاص الموقوفين، ومصادرة السلاح المستخدم في الحادثين، وإحالة القضيتين إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية فيهما.