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ردود غاضبة في إيران على مسلسل "طهران" الإسرائيلي

الإثنين 20 يوليو 2020 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ردود غاضبة في إيران على مسلسل "طهران" الإسرائيلي


القدس المحتلة / سما /

وجد المسلسل الإسرائيلي "طهران" انتقادات واسعة وردود فعل غاضبة من الشارع الإيراني.
 
يذكر أن المسلسل جرى بُثه الشهر الماضي عبر قناة كان ومكون من 8 حلقات ويتحور حول أنشطة جهاز الموساد الإسرائيلي في العاصمة الإيرانية طهران.
 
وقالت الباحثة الإسرائيلية في الشأن الإيراني تمار جيندين، وفق اقناة 7 العبرية، إن البعض يري في المسلسل كدليل على أن إسرائيل تتجسس على إيران ويربطون بين ذلك في ظل الانفجارات الغامضة التي تحدث في إيران والتي تشير إلى أن إسرائيل تقف وراءها، فيما أن معارضين للنظام الإيراني سعداء بهذا النشاط الإسرائيلي.
 
وأوضحت الباحثة أنه لم تصدر بعد ردود فعل من القيادة والحكومة في إيران، حول المسلسل.
 
يشار إلى أن المسلسل تم تصويره في العاصمة اليونانية أثينا، لما تمتلكه من طبيعة وتضاريس جغرافية تشبه طهران، وفقاً لما قاله منتجو المسلسل.
 
ويستلهم المسلسل فكرته، من عملية الموساد "السرية" التي كشفها الإعلام العبري العام 2018، كما لو أنها فيلم متكامل، إذ قيل آنذاك إن عملاء الموساد تمكنوا في مهمتهم "الجريئة" وفي غضون ست ساعات و29 دقيقة فقط من الاستيلاء على آلاف الوثائق المهمة عن المشروع النووي للجمهورية الإسلامية من مخبأ جنوبي إيران.
 
وكتب السيناريو الخاص بهذا المسلسل، عومري شانهر، والصحافي المتخصص بالشأن العسكري الإسرائيلي، موشيه زوندر.
 
وقال شانهر إن مسلسل طهران يتناول الحرب السرية التي يشنها الموساد وسلاح الجو، بغية منع إيران من التسلح نووياً.

#اسرائيل #المسلسل الاسرائيلي طهران #الموساد

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