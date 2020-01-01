  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهباش للاسرائيليين: "لقد قاومناكم وحاربناكم لمدة مائة عام ولا عائق أمامنا لمحاربتكم مائة عام أخرى"

الإثنين 20 يوليو 2020 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش للاسرائيليين: "لقد قاومناكم وحاربناكم لمدة مائة عام ولا عائق أمامنا لمحاربتكم مائة عام أخرى"


القدس المحتلة /سما/

أكد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن القيادة الفلسطينية وشعبها يريدان سلاما حقيقيا مع إسرائيل، قائما على العدل وعلى الشرعية الدولية وفق ما تم الاتفاق عليه سابقا، ووفق المرجعيات السياسية الدولية.

وقال الهباش خلال مقابلة له مع القناة 20 للتلفزيون الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، إن "الرؤية الفلسطينية للسلام هي كما أعلن الرئيس أبو مازن سابقا قائمة على حل الدولتين، وإذا كان حل الدولتين امرا واقعا فسيعيش الجميع بالسلام. أما إذا أصبح حل الدولتين امرا بعيدا، فالخيارات الاخرى ستكون صعبة جدا".

وحذر المستشار الفلسطيني، الجمهور والقيادة الإسرائيلية من التطورات المتوقعة إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أنه للمرة الأولى منذ بدء العمل على مخطط الضم، مسؤول في السلطة الفلسطينية يهدد بصوته وأمام الكاميرات الإسرائيلية، وبالتنسيق الكامل مع أبو مازن، بالعودة إلى الكفاح المسلح ضد إسرائيل. وقدر مستشار أبو مازن أن السلطة الفلسطينية ستتفكك في حال نفذ المخطط الإسرائيلي، بينما تتحمل إسرائيل المسؤولية عن سكان السلطة الفلسطينية.

وأكد الهباش أن حل الدولتين هو فقط الذي سيمنع التدهور، ولكن في الوقت نفسه، اعترف بأن القيادة الفلسطينية لا يُتوقع أن تعترف بإسرائيل كدولة يهودية، مما يجعل حل الدولتين مطابقًا لحل الدولة الواحدة. بحسب القناة.

وأوضح المستشار الفلسطيني أنه إذا تراجع نتنياهو عن خطة الضم وأعلن عدم تطبيقها، سيوافق الفلسطينيون على العودة إلى طاولة المفاوضات، قائلًا: "قد نجلس في مفاوضات حقيقية، وقد لا نتفق في التفاوض على 100% من القضايا ولكن على الأقل سنحل بعضًا من الصراع".

واكد الهباش أن الفلسطينيين "لن يرفعوا الراية البيضاء ولن يستسلموا وسيواصلون النضال"، موضحًا: "لقد قاومناكم وحاربناكم (إسرائيل) لمدة مائة عام وليس لدينا عائق أمام محاربتكم لمائة عام أخرى. ما بيننا وبينكم أن إسرائيل تحتل أرضنا. والشعب الفلسطيني كله سيقاوم هذا الاحتلال. وكل فلسطيني هو مشروع مقاومة".

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني أن الوحدة بين فتح وحماس ليست استثنائية ولكنها حقيقية، وأن محاولات إسرائيل لفصل أقسام الشعب عن الشارع والقيادة من المرجح أن تفشل. مؤكدًا أن التطبيع بين إسرائيل والدول العربية وحتى اتفاقيات السلام مع الأردن ومصر "ستتعرض للخطر نتيجة الضم".

#محمود الهباش #السلطة الفلسطينية #المصالحة #فتح #حماس #مخططات الضم

الأكثر قراءة اليوم

تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في غزة.. وحالة وفاة في الخليل

عملية بركان الغضب الليبية: التحشيد في سرت غير مسبوق والمعركة قريبة

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي..

هآرتس: هكذا تقيم إسرائيل “يشعستان” في الضفة الغربية مكان الدولة الفلسطينية

كارثة سد النهضة: استمرار انخفاض منسوب النيل وخروج محطات مياه عن الخدمة

صور.. أنباء عن وفاة آخر وزير دفاع في زمن صدام حسين داخل السجن

الملك سلمان يدخل المستشفى بصورة مفاجئة

الأخبار الرئيسية

"الاعلام الحكومي": طرحنا العديد من الاسئلة على المصريين بشأن ترتيبات العمل لاستقبال العالقين

i

وصول وزير الخارجية المصري الى رام الله للقاء الرئيس

الصحة: تسجيل 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

هل يوجد رواتب لموظفي السلطة قبل العيد.. ؟ اشتية يجيب خلال جلسة الحكومة

الرجوب: الاتفاق مع حماس على إقامة مهرجان وطني بغزة يتخلله كلمة للرئيس