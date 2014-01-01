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تحميل فيديوهات فيس بوك بسهولة على هاتفك .. تعرف

الإثنين 20 يوليو 2020 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحميل فيديوهات فيس بوك بسهولة على هاتفك .. تعرف


وكالات / سما /

كثيراً ما نصادف مقاطع فيديو مثيرة للاهتمام أو مضحكة أو غنية بالمعلومات في منصة "فيسبوك"، ونود أحياناً حفظ هذه المقاطع لمشاهدتها في وضع "عدم الاتصال بالإنترنت" أو مشاركتها خارج "فيسبوك" باستخدام تطبيقات الدردشة الأخرى.

 وفقا لما ذكرته "العربية"، للقيام بذلك، تحتاج إلى تحميل الفيديو، ولكن تماماً كـ"تويتر" لا تقدم منصة "فيس بوك" حلاً مباشراً للقيام بهذه الخطوة.

 بالتالي يتعين علينا الاعتماد على طرق أخرى لتحميل مقاطع الفيديو من المنصة على هواتف "آيفون" أو تلك العاملة بنظام "أندرويد".

كيفية تحميل فيديو من "فيسبوك" على هواتف "آيفون"

- قبل أن تبدأ، تأكد من أنه مسموح لك إضافة "اختصارات غير موثوق بها" على هاتفك. ولفعل ذلك، افتح تطبيق "الإعدادات" ثم "الاختصارات"، ثم قم بتشغيل خيار "السماح بالاختصارات غير الموثوق بها".

- احصل على اختصار "تحميل وسائل التواصل الاجتماعي". لفعل ذلك، اضغط على هذا الرابط، وسيُطلب منك حينها فتحه في تطبيق "الاختصارات"، عندها اضغط على رمز "فتح".

- انزل إلى الجزء السفلي من شاشة، لتجد كلمة "إضافة اختصار"، وعند الضغط عليها، اختر "إضافة اختصار غير موثوق فيه".

- افتح "فيسبوك" وحدد موقع الفيديو الذي تريده، لكن تأكد أولاً من أنه فيديو "عام"، أي أنه متاح للجميع مشاهدته، وليس خاصاً بأصدقاء محمله. في حالة كان الفيديو "خاصا"، لن تتمكن من تحميله.

 - انسخ رابط المشاركة الذي يحتوي على الفيديو.

 - افتح تطبيق "الاختصارات" ثم اضغط على "اختصاراتي". بعد ذلك، انقر فوق "تحميل الوسائط الاجتماعية".

- اضغط على (OK) من النافذة المنبثقة ثم اختر "فيسبوك".

 - اختر "عالي الدقة" أو "قياسي". وإذا طلب الاختصار الحصول على أذونات، فانقر على "موافق".

- بمجرد تحميل الفيديو ستتلقى إشعاراً، افتح تطبيق الصور للعثور على الفيديو المحفوظ.

كيفية تحميل مقاطع الفيديو على هواتف "أندرويد"

-قم بتثبيت Video Downloader for Facebook المجاني من متجر "غوغل بلاي".

-افتح تطبيق "فيسبوك" على الهاتف وانتقل إلى الفيديو المراد تحميله.

 - اضغط على زر المشاركة.

 - قم بتمرير الخيارات أفقياً واضغط على "المزيد".

- اضغط على FB Downloader وسيبدأ على الفور الفيديو في التحميل.

- عند الانتهاء من التحميل، يمكنك مشاركة الفيديو مباشرة من خلال النقر على أيقونة "المشاركة". كما يتم حفظ الفيديو أيضاً في معرض الصور الخاص بك إن كنت قد منحت التطبيق الإذن بالوصول إلى ذاكرة الجهاز.

#فيس بوك #هاتف #فيديوهات

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