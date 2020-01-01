لواء سابق بالجيش المصري يكشف: هذا ما سيحدث إذا قصفت البوارج التركية مدينة سرت الليبية

القاهرة /سما/

قال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء محمود زاهر، إن مجرد اتخاذ البوارج التركية وضع القتال دون إطلاق رصاصة واحدة، فلا بد أن يكون الصاروخ المصري جاهزا.

ورد زاهر، على سؤال الإعلامي عمرو أديب، ماذا يحدث في حال قصفت البوارج التركية سرت؟، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" أن "أردوغان لديه 14 قطعة بحرية في البحر المتوسط، ومصر لديها انتشار لاستقبالهم، لافتا إلى أنه في حالة الاشتباك بحريا فأي قطعة بحرية ستدخل المجال الحربي ستكون عدوا".

وأردف: "طالما الجيش الليبي قادر على ردع والتصدي للمليشيات على بعد 100 كيلو من سرت والجفرة، كان الوضع آمنا، أما إذا تقهقر وعاد خلف الـ 100 كيلو فهنا ستتدخل القوات المسلحة المصرية على الفور، وتبدأ الحرب".

وتابع: "بداية الحرب سهلة، لكن نهايتها لا يعرف أحد مصيرها وهذا قانون عسكري يدرس في الأكاديميات"، مشيرا إلى أن تركيا تبعد أكثر من 4000 كيلو متر عن ليبيا، وهي مسافة تصعب الأمور على الجيش التركي للحشد للمشاركة في الحرب.