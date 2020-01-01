القناة 12 : غزة تدير ازمة كورونا بشكل افضل من حكومة نتنياهو

القدس المحتلة / سما /



ذكرت (القناة 12) الإسرائيلية اليوم السبت، أن مسؤولي الصحة في قطاع غزة، يديرون أزمة فيروس (كورونا) بشكل أفضل من حكومة بينامين نتنياهو.

وقالت القناة: "في قطاع غزة يبلغ عدد المرضى النشطين بفيروس (كورونا) بحسب وزارة الصحة هناك ثلاثة فقط".



وأضافت: "وزارة الصحة بغزة أجرت اليوم مناورة للتعامل مع تفشي (كورونا) في حي النصر، "حاليا يبدو أنهم يديرون الأزمة بشكل أفضل منا" .

وأفادت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت، بإجراء 31 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.



وأضافت في تقريرها اليومي أنه لم تسجل أية إصابة جدييدة بفيروس (كورونا) بالقطاع.



وأكدت أن الحالات النشطة المتبقية في مراكز الحجر للعلاج، ثلاث حالات فقط، بعد شفاء خمس حالات يوم الخميس

وكانت وزارتا الداخلية والصحة الفلسطينية نفذتا مناورة تدريبية مشتركة، ظهر اليوم، تحاكي اكتشاف إصابة بفيروس كورونا في حي سكني مكتظ بمنطقة النصر غرب مدينة غزة.

وشملت المناورة كيفية التعامل مع الإصابة، وإغلاق المنطقة السكنية، وفرض حظر التجوال في تلك المنطقة، مع تنفيذ الفصل الكامل بين كافة المحافظات.

وكانت الداخلية أعلنت أن المناورة تأتي في إطار رفع الجهوزية وزيادة الكفاءة لدى الجهات الحكومية، في التعامل مع أية تطورات بخصوص مواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة، خاصة في ظل ازدياد الخطورة، وتفشي الفيروس في دول الجوار.

وشملت كيفية التعامل مع الإصابة، وإغلاق المنطقة السكنية، وفرض حظر التجوال في تلك المنطقة، مع تنفيذ الفصل الكامل بين كافة المحافظات.

وقال المتحدث باسم الداخلية إياد البزم إن المناورة تأتي في إطار رفع الجهوزية وزيادة الكفاءة لدى الجهات الحكومية، في التعامل مع أي تطورات بخصوص مواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة، خاصة في ظل ازدياد الخطورة، وتفشي الفيروس في دول الجوار.