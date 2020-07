"غوغل" و"أبل" يحذفان دولة فلسطين من خرائطهما

وكالات / سما /

أفاد موقع AS-Source News / MILITARY، في تغريدة له على صفحته الخاصة عن قيام محركي البحث "غوغل" و"أبل" بحذف اسم "دولة فلسطين" من خرائطهما المعتمدة.

BREAKING: #Palestine has now been removed from all western maps, including Apple maps & Google maps.



The only company who has kept it is #Russia’s @yandexcom internet giant.

— AS-Source News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) July 16, 2020

وتظهر في خرائط "غوغل"، عند البحث عن دولة فلسطين، الدول المجاورة لها فقط.

وبحسب الموقع فإن محرك البحث الروسي "ياندكس" هو الوحيد الذي حافظ على موقع الدولة، حيث تظهر عند البحث عليها على الخريطة.