  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"غوغل" و"أبل" يحذفان دولة فلسطين من خرائطهما

الخميس 16 يوليو 2020 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
"غوغل" و"أبل" يحذفان دولة فلسطين من خرائطهما


وكالات / سما /

أفاد موقع AS-Source News / MILITARY، في تغريدة له على صفحته الخاصة عن قيام محركي البحث "غوغل" و"أبل" بحذف اسم "دولة فلسطين" من خرائطهما المعتمدة.

BREAKING: #Palestine has now been removed from all western maps, including Apple maps & Google maps.

The only company who has kept it is #Russia’s @yandexcom internet giant.

— AS-Source News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) July 16, 2020

وتظهر في خرائط "غوغل"، عند البحث عن دولة فلسطين، الدول المجاورة لها فقط.

وبحسب الموقع فإن محرك البحث الروسي "ياندكس" هو الوحيد الذي حافظ على موقع الدولة، حيث تظهر عند البحث عليها على الخريطة.

#غوغل #ابل #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

الجيش المصري يستعد للمعركة في ليبيا.. ومفاجئة لتركيا بنشر سلاح متطور

ابو مرزوق يكشف لأول مرة خفايا وأسرار عدوان 2014..

التعليم بغزة يحدد موعد بدء الموسم الدراسي للعام 2020-2021...

حيرة وارتباك وخجل.. فيديو : موقف محرج تتعرض له وزيرة فرنسية..فما السبب ؟

أبو مرزوق يتحدث حول هروب "عملاء" من حماس : "نرجو ان لا تتحول قناة العربية الى عبرية"

كاتب سعودي يهاجم الفلسطينيين ويتمنى زيارة إسرائيل.. وأدرعي يعلق!

السودان يؤكد تراجع منسوب مياه نهر النيل وغلق إثيوبيا بوابات "سد النهضة"

الأخبار الرئيسية

اشتيه: الوضع الصحي صعب.. وأجلنا افتتاح العام الدراسي لنرى أين سيتجه منحنى تفشي "كورونا"

المستوطنون تلقوا رسائل أميركية: لا ضم بدون تعويض للفلسطينيين

الصحة: وفاة مواطن من الخليل متأثراً بإصابته بفيروس كورونا

85648

هكذا تُدير إسرائيل أزمة كورونا من خلف الكواليس

وزارة الصحة : 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا