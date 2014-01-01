  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كلوب: هذا ما أخبرني به صلاح عند انضمامه لليفربول

الأربعاء 15 يوليو 2020 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب: هذا ما أخبرني به صلاح عند انضمامه لليفربول


وكالات / سما /

ظهر يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول، في مؤتمر صحفي قبل المواجهة المرتقبة بين الريدز وآرسنال، مساء الأربعاء، ضمن الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: “ميكل أرتيتا مدرب لديه إمكانية مثيرة من الجيل الجديد، من الرائع مشاهدة ما يقوم به. بإمكانك أن ترى الأفكار التي لديه حيث تأثر ببيب جوارديولا”.

وأكد كلوب أن فريقه سيفتقد لخدمات لاعبه المخضرم جيمس ميلنر أمام آرسنال بقوله: “آخر معلوماتي أن ميلنر سيكون جاهزاً لمباراة تشيلسي. لم يتدرب بالأمس. الآن، ليست لدينا أي إصابات جديدة ومن المفترض أن تكون قائمة الفريق المستدعاة هي نفسها ضد بيرنلي”.

وحول وصول محمد صلاح لـ150 مباراة مع ليفربول في حال لعب ضد آرسنال، قال كلوب: “إنه رقم مذهل للغاية. لقد كنت متفائلاً وإيجابياً جداً باللحظة التي وقعنا معه فيها”.

وتابع: “لقد لعب صلاح 50 مباراة في كل موسم منذ انضمامه إلينا، هذا رقم كبير للغاية، كنا محظوظون بأنه لم يتعرض للإصابة كثيراً. كنت متفائلاً عندما وقعنا معه، أتذكر حديثي معه لأول مرة عندما التقينا وكيف أخبرني أنه يريد اللعب على الجناح الأيمن”.

وأضاف: “عندما انضم إلينا صلاح أخبرني أن ساديو ماني يلعب بمركزه المفضل [الجناح الأيمن]، لكني أجبته أن ساديو بإمكانه اللعب على اليسار. لقد كان الأمر واضحاً وهذا هو السبب في تألقهما معاً، لا يمكنك تغيير العالم وحدك لكن معاً بإمكانك فعل ذلك”.

واختتم بالقول: “ثلاثي الهجوم عمل سوياً بطريقة لم نتوقعها حتى. لقد سجلوا 250 هدفاً معاً. لقد كان يوماً جيداً جداً عندما وقعنا مع محمد صلاح”.

#يورجن كلوب #ليفربول #محمد صلاح

الأكثر قراءة اليوم

فتح عن اغتيال الشهيد "القيق" : ملفات الانتفاضة الأولى ومطارديها خط أحمر

"كتائب القسام" تكشف معلومات لأول مرة عن مهام طائرة "أبابيل1" خلال عدوان 2014

قائد فيلق القدس الايراني يتوعد واشنطن وتل ابيب: "أيام عصيبة تنتظركم"..!

محاضر جامعي سعودي ينشر مقالا عن النبي محمد في مجلة إسرائيلية وهذا ما قاله ..

الجهاد الاسلامي: الآثمون الذي اغتالوا الشهيد "القيق" ارادوا حرف بوصلة النضال الوطني

نشر صور بدقة عالية وغير مسبوقة لـ"سد النهضة" الإثيوبي عبر الأقمار الصناعية

خرائط اسرائيلية تحدد مواقع إطلاق صواريخ "حزب الله" الاستراتيجية

الأخبار الرئيسية

F-35A_flight_(cropped)

طيار متدرب ينبهر بطائرة F35 ويثير ذعرًا في إسرائيل

وزيرة الصحة: تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

860x484 (5)

هآرتس : كوخافي يعين ضابطًا ليكون مسؤولًا عن "التسوية" مع حماس

23

الرئيس لـ"جونسون": مستعدون للذهاب الى المفاوضات بمجرد وقف الضم..!

غزة: التربية والتعليم تصدر بياناً مهماً بشأن قضية الطالبة أسماء النجار