كلوب: هذا ما أخبرني به صلاح عند انضمامه لليفربول

وكالات / سما /

ظهر يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول، في مؤتمر صحفي قبل المواجهة المرتقبة بين الريدز وآرسنال، مساء الأربعاء، ضمن الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: “ميكل أرتيتا مدرب لديه إمكانية مثيرة من الجيل الجديد، من الرائع مشاهدة ما يقوم به. بإمكانك أن ترى الأفكار التي لديه حيث تأثر ببيب جوارديولا”.

وأكد كلوب أن فريقه سيفتقد لخدمات لاعبه المخضرم جيمس ميلنر أمام آرسنال بقوله: “آخر معلوماتي أن ميلنر سيكون جاهزاً لمباراة تشيلسي. لم يتدرب بالأمس. الآن، ليست لدينا أي إصابات جديدة ومن المفترض أن تكون قائمة الفريق المستدعاة هي نفسها ضد بيرنلي”.

وحول وصول محمد صلاح لـ150 مباراة مع ليفربول في حال لعب ضد آرسنال، قال كلوب: “إنه رقم مذهل للغاية. لقد كنت متفائلاً وإيجابياً جداً باللحظة التي وقعنا معه فيها”.

وتابع: “لقد لعب صلاح 50 مباراة في كل موسم منذ انضمامه إلينا، هذا رقم كبير للغاية، كنا محظوظون بأنه لم يتعرض للإصابة كثيراً. كنت متفائلاً عندما وقعنا معه، أتذكر حديثي معه لأول مرة عندما التقينا وكيف أخبرني أنه يريد اللعب على الجناح الأيمن”.

وأضاف: “عندما انضم إلينا صلاح أخبرني أن ساديو ماني يلعب بمركزه المفضل [الجناح الأيمن]، لكني أجبته أن ساديو بإمكانه اللعب على اليسار. لقد كان الأمر واضحاً وهذا هو السبب في تألقهما معاً، لا يمكنك تغيير العالم وحدك لكن معاً بإمكانك فعل ذلك”.

واختتم بالقول: “ثلاثي الهجوم عمل سوياً بطريقة لم نتوقعها حتى. لقد سجلوا 250 هدفاً معاً. لقد كان يوماً جيداً جداً عندما وقعنا مع محمد صلاح”.