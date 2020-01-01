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داخلية غزة تنشر صور قتلة الشهيد "القيق" برفح وتحذر من التستر عليهم

الإثنين 13 يوليو 2020 12:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تنشر صور قتلة الشهيد "القيق" برفح وتحذر من التستر عليهم


غزة /سما/


نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، الأحد، صوراً قالت إنها للمتهين في جريمة مقتل المواطن جبر القيق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت الوزارة، عبر موقعها الرسمي على الانترنت، إن المتهمين هم: "شادي صبحي حمدان الصوفي (37 عاماً) فادي صبحي حمدان الصوفي (35 عاماً) دياب خالد دياب الدباري (19 عاماً)".
ودعت الوزارة كل من يتعرف على المطلوبين أو يملك معلومات تدل عليهم، إلى الاتصال بالعمليات المركزية في وزارة الداخلية على الرقم (109)، كما حذّرت كلّ من يتستر على المطلوبين أو يقدم لهم المساعدة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

 

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