اغتيال الاسير المحرر "جبر القيق"برصاص مجهولين في رفح

غزة / سما/

اغتال مجهولون الاسىر المحرر جبر القيق، مساء اليوم الأحد، بعد استهدافه بالرصاص في رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "سما" في رفح بأن مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار صوب المواطن القيق وهو اسير محرر ضابط في السلطة الفلسطينية، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة قبل أن يعلن عن وفاته.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم في بيان مقتضب تلقت وكالة "سما " نسخة عنه مساء اليوم إن مواطنا قتل "بإطلاق نار في رفح جنوب قطاع غزة، مساء اليوم الأحد".

وأكد أن الشرطة فتحت تحقيقاً عاجلاً في الحادث، وأنه يجري العمل لضبط الفاعلين.

وافادت مصادر محلية بان "القيق" كان قائدا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحكمته محكمة احتلالية بالسجن المؤبد وقضى في السجن 15 عاما.

يتبع