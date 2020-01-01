  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

أبل تحذر من استخدام غطاء كاميرا الكمبيوتر

الأحد 12 يوليو 2020 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبل تحذر من استخدام غطاء كاميرا الكمبيوتر


وكالات / سما /

على عكس ما هو معروف، حذرت شركة أبل مستخدمي الكمبوترات المحمولة (لابتوب)، من تغطية كاميرات الأجهزة الخاصة بهم، لأغراض الحماية.

وحذرت الشركة الأميركية في بيان لها مطلع في وقت سابق، من استخدام قطع بلاستيكية خاصة، تستخدم لتغطية الكاميرا على الحاسوب النقال، مشيرة إلى أن هذه القطع قد تتسبب بكسر في الشاشة، في حال تم إغلاق الحاسوب وهي معلقة فيه.

ونقلت موقع "ذا فيرج"، عن الشركة قولها إن على المستخدمين أن يثقوا بمنتجات أبل، والتي تعطي المستخدم ضوء أخضر في حال تشغيل الكاميرا، وطالبتهم بعدم اتباع طرق أخرى لإغلاق الكاميرا.

ويتبع عدد كبير من المستخدمين في السنوات الأخيرة، طريقة وضع غطاء ورقي أو بلاستيكي على عدسة كاميرا الحاسوب الخاص، لمنع قراصة الإنترنيت من التجسس عليهم عبر الكاميرا.

وقالت شركة أبل: "الكاميرا في الحاسوب مصممة على أن لا تعمل أبدا من دون أن تطلق الضوء الأخضر المخصص لها".

وأشار تقرير للشركة إلى أن على المستخدم إزالة الغطاء الخاص بالكاميرا، عند إغلاق الحاسوب، إذا ما أصر على استخدامه.

ونصحت الشركة المستخدمين بعدم استخدام أي مادة أكثر سماكة من ورق الطباعة العادي، لتغطية الكاميرا، لا فتا إلى أن  الشريط اللاصق قد يترك أثرا لا يزول من عدسة الكاميرا.

وانتشرت مخاوف في السنوات الأخيرة من القرصنة عبر الكاميرا الخاصة، وتسجيل فيديوهات للمستخدمين تستخدم ضدهم لأغراض ابتزاز أو ما شابه ذلك.

#أبل #لابتوب #تكنولوجيا

الأكثر قراءة اليوم

قناة المسيرة : هنية يبعث برسالة للمكتب السياسي للحوثيين في اليمن

"ضربة واحدة"... فيديو يوثق لحظة قصف الجيش المصري لسفينة بالبحر المتوسط

الشرطة بغزة: توقيف مواطن حاول إيذاء نفسه ومصور شجعه على ذلك

سفارتنا بالقاهرة توضح آلية تقدم طلبة الثانوية العامة للمنح الدراسية

"نيويورك تايمز" تكشف عن ضربات امريكية اسرائيلية مركزة مرتقبة ضد ايران

كورونا بأميركا: تسجيل معدل إصابات قياسية والفيروس خارج السيطرة

الشعبية تدعو للإفراج الفوري عن المهندس فايز السويطي وتعتبر اعتقاله مكافأة للفساد

الأخبار الرئيسية

الصحة: 349 إصابة جديدة بالكورونا وخمس حالات وفاة في فلسطين

860x484 (3)

إصابة الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر بفيروس كورونا

قسام

تقدير إسرائيلي : حماس تعد ضفادعها البشرية للمواجهة بعرض البحر

حذف بند يتعلق بفرض السيادة من اللوائح الداخلية للحكومة الإسرائيلية

القسام يعلن تفاصيل اختراق موقعه الالكتروني