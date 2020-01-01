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الشرطة والاجهزة الامنية تغلق 40 محل تجاري لعدم الالتزام بالتعليمات في سلفيت

الجمعة 10 يوليو 2020 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة والاجهزة الامنية تغلق 40 محل تجاري لعدم الالتزام بالتعليمات في سلفيت


سلفيت /سما/

اغلقت الشرطة وبمساندة الاجهزة الامنية  40 محلا تجاريا لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة بالإغلاق في محافظة سلفيت  .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة وبالتعاون مع الاجهزة الامنية وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها ، تنفيذاً لقانون الطوارئ القاضي بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين تم اغلاق 40 محلا تجاريا في محافظة سلفيت.

وفي سياق متصل تم عمل 17 مخالفة لعدم لبس الكمامة للسائقين والركاب ومخالفتين لعدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي حسب قرار رقم 18 الصادر عن مجلس الوزراء  الخاص بمكافحة فايروس كرونا.

#الشرطة #اغلاق محلات #كورونا

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