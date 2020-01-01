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الرجوب: الاحتلال مستفز جدا من ظهوري مع العاروري.. ويحاول جرّنا الى مربع الدم..!

الأربعاء 08 يوليو 2020 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب: الاحتلال مستفز جدا من ظهوري مع العاروري.. ويحاول جرّنا الى مربع الدم..!


رام الله / سما /

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، مساء اليوم الاربعاء، إن المؤتمر الصحافي مع العاروري شكل صدمة لأعداء الشعب الفلسطيني

وأوضح الرجوب في حديث متلفز، أن الظروف السياسية والميدانية أدت الى إجماع فلسطيني فصائلي وشعبي

وأضاف: طوّرنا استراتيجية فلسطينية ضد صفقة القرن بدأت بوقف التنسيق الأمني ووقف العلاقات مع واشنطن

وتابع:  نرى في خطوة نتنياهو فرصة لترتيب البيت الفلسطيني وعلاقتنا مع الإقليم، مردفا: توصّلنا الى رؤية فلسطينية فيها توحيد للقيادة والبرنامج يعتمد على المقاومة الشعبية

وأكد الرجوب، أن حماس مع وحدة الجغرافيا الفلسطينية، موضحا أن حماس قالت إن منظمة التحرير برئاسة محمود عباس هي مرجعية الشعب الفلسطيني

وقال الرجوب، نحاول تحويل التهديد الى فرصة بالالتحام مع المجتمع الدولي الذي يناصرنا، منوها الى أن تنفيذ خطة الضم يعني إنهاء الاتفاقات كافة مع الاحتلال

وكشف الرجوب أن مؤتمر سينظم في رام الله سيتحدث فيه ناشطون دوليون منهم الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر

وبشأن المؤتمر المشترك بين حركتي حماس وفتح بشان الضم، قال الرجوب، إن الاحتلال مستفز جدا من ظهوري مع العاروري والقيادة كلفتني بالتنسيق مع جميع الفصائل، مضيفا:  الاحتلال يحاول جرّنا الى مربع الدم ونحن لسنا خائفين من ذلك

وتابع: أنا مشروع شهيد وكُلفت بمهمة وطنية وسأقوم بها ولا أبحث عن مجد شخصي.

وأوضح الرجوب، أن  الاحتلال يحاول تجفيف مصادر التمويل للسلطة الفلسطينيّة وعواصم عربيّة محتلة تصمت تماماً، مشيراالى أن  المقاطعة في رام الله قرارها مستقل أكثر من قرارات العواصم العربية

وشدد الرجوب، على أننا لن نسمح بأن تكون السلطة غطاء لتمرير صفقة القرن وخطة الضم.

#جبريل الرجوب #حركة فتح #حماس #الاحتلال #الدول العربية #اسرائيل #مخططات الضم

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