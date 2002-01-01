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استشهاد الأسير سعدي الغرابلي من غزة داخل مستشفى كابلان الإسرائيلي

الأربعاء 08 يوليو 2020 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد الأسير سعدي الغرابلي من غزة داخل مستشفى كابلان الإسرائيلي


غزة / سما /

استشهد صباح الأربعاء، أسير من قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي نتيجة الإهمال الطبي وإصابته بمرض السرطان.

وأفادت جمعية "واعد" للأسرى والمحررين باستشهاد الأسير سعدي الغرابلي (74 عامًا) داخل سجون الاحتلال نتيجة سياسة الإهمال الطبي.

وقالت الحركة الاسيرة ان التكبيرات تعلو كافة أقسام سجن النقب تعبيرا على الغضب ورفضا لسياسة الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال.

كما قررت الحركة الاسيرة إغلاق كافة الأقسام في السجون حداداً على روح الشهيد الأسير سعدي الغرابلي، واحتجاجا على سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى.

وتعتقل قوات الاحتلال الغرابلي منذ عام 1994 بتهمة قتل جندي إسرائيلي في تل أبيب، حيث حكم عليه بالسجن المؤبد.

والغرابلي من قدامى أسرى قطاع غزة، وهو من سكان حي الشجاعية، وهو متزوج وأبٌ لـ10 أبناء، استشهد أحدهم وهو أحمد الغرابلي عام 2002 في اشتباك مع جنود الاحتلال، وكان يبلغ من العمر 20 عامًا.

وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 224، غالبيتهم نتيجة الإهمال الطبي.

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