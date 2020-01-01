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فتح توضح حقيقة الانباء المتداولة حول تحديد مكان وزمان المهرجان المركزي القادم ضد الضم

الثلاثاء 07 يوليو 2020 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح توضح حقيقة الانباء المتداولة حول تحديد مكان وزمان المهرجان المركزي القادم ضد الضم


رام الله / سما /

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح رائد رضوان، إنه لم يتم حتى الآن تحديد زمان ومكان المهرجان الشعبي الوطني القادم ضد الضم.

وأضاف رضوان، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأمر ما زال يناقش في الأطر الوطنية، على أن يتم تحديد موعد المهرجان لاحقا، نافيا الأخبار المتداولة بتحديد زمانه ومكانه، داعيا الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها.

وقال رضوان إنه بعد الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بهذا المهرجان من حيث التوقيت والتنظيم وإجراءات السلامة العامة وفق بروتوكول وزارة الصحة، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

#فتح #مخططات الضم

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