الصحة: تسجيل 306 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة ظهر اليوم، تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الصحة في بيانها، أن من بين الاصابات 278 في محافظة الخليل، و8 في ضواحي القدس، 8 محافظة بيت لحم، 4 محافظة طولكرم، 6 محافظة رام الله والبيرة، و2 محافظة نابلس.

وأشارت أن عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة بلغ 23 حالة، وجميعها تتلقى العلاجات حسب البروتوكول الفلسطيني، بينها 6 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي، والحالات موزعة على النحو التالي: (9 محافظة الخليل، 2 محافظة نابلس، 7 محافظة بيت لحم، 5 في هوغوتشافيز بمحافظة رام الله والبيرة).

كما أشارت الى تسجيل 3 حالات تعافٍ في محافظة نابلس لمرضى مصابين بفيروس كورونا.

وقالت أن العينات قيد الفحص: 3 آلاف عينية من مختلف المحافظات، وعدد الحالات النشطة الكلي: 4402، وعدد حالات التعافي: 668، وعدد حالات الوفاة: 22