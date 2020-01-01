داني ألفيس يفتح النار على ريال مدريد بسبب التحكيم

وكالات / سما /

انضم البرازيلي داني ألفيس مدافع برشلونة السابق لقائمة منتقدي التحكيم في إسبانيا بعد فوز ريال مدريد على أتلتيك بيلباو بهدف نظيف الذي خلق حالة من الجدل في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وحقق ريال مدريد الانتصار بفضل ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم بحلول الدقيقة 73 بعد أن استعان بتقنية الفار، ويرى الكثيرين أن أتلتيك بيلباو استحق ركلة جزاء هو الآخر بعد بضعة دقائق عندما قام سيرجيو راموس بدهس قدم راؤول جارسيا داخل منطقة العمليات، لكن الحكم تغاضى عن احتسابها.

واقترب الفريق الملكي خطوة أخرى نحو تحقيق لقب الدوري الإسباني بهذا الانتصار بعد أن حافظ على فارق الأربع نقاط مع غريمه التقليدي برشلونة، ويحتاج لحصد 8 نقاط فقط من الـ12 نقطة المتاحة.

وأوضح المدافع البرازيلي الذي حقق إنجازات كبيرة مع برشلونة في العقد الماضي أن الطريقة الوحيدة للتفوق على ريال مدريد هي بذل جهد أكبر من المعتاد لأن التحكيم دائماً ما يقف بجانب الأخير على حد تعبيره.

ونشر ألفيس صورة للقطة راموس وراؤول جارسيا وعلق عليها عبر حسابه الرسمي على تويتر “في أحد الأيام علمونا أنه يتوجب علينا فعل أكثر من المعتاد، أو لن يكون ذلك كافياً، وقد كان”.