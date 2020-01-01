كيف تزيل الجير من الأسنان دون الذهاب إلى الطبيب؟

وكالات / سما /

نشرت صحيفة "الإسبانيول" الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن كيفية التخلص من جير الأسنان، الذي عادة ما يكون تراكمه سببا في مشاكل، على غرار النفس الكريه وفقدان الأسنان والتهاب اللثة.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن "نتائج دراسة أجراها المجلس العام للصيادلة أظهرت أن 80 بالمئة تقريبا من الإسبان يعانون من مشاكل الصحة الفموية، ويعد التكلس الذي يعرف أيضا بجير الأسنان، من أكثر مشاكل الأسنان شيوعا، والذي يحدث نتيجة تصلب اللويحات البكتيرية بسبب الترسيب المعدني، ويؤدي تراكم الجير إلى تكاثر البكتيريا التي تنتج مواد تسبب رائحة كريهة".

وذكرت الصحيفة أن العناية بنظافة الأسنان واستهلاك بعض الأطعمة على غرار التفاح والطماطم والفراولة من شأنه أن يمنع ظهور الجير على الأسنان، وفيما يلي إليك كيفية القضاء على الجير الذي يكون عادة أصفر اللون أو بنيا بين اللثة والأسنان.

إزالة الجير بوصفات منزلية

أوردت الصحيفة أن الجير على الأسنان يكون ذا نسيج خشن، ويؤثر على جمال الابتسامة، ناهيك أنه يؤدي إلى ظهور مشاكل صحية أخرى أكثر خطورة، وذلك عند التفاعل مع بعض الأطعمة على غرار الحلويات والمشروبات الغازية والأطعمة المقلية، لافتة إلى أن الجير يطلق حمضا يمكن أن يؤدي إلى تسوس الأسنان.

وأضافت الصحيفة أن بعض العادات السيئة مثل التدخين وإدمان الكحول والاستهلاك المفرط للقهوة تتسبب في تكلس الأسنان، هذا إلى جانب العوامل الوراثية، مشيرة إلى أنه من الناحية المثالية، يجب المحافظة على عادات نظافة الأسنان الجيدة، والمواظبة على زيارة الطبيب بشكل دوري لإجراء تنظيف شامل، ويمكن أيضا الاستفادة من فوائد بعض العلاجات المنزلية لإزالة الجير من أسنانك.

1. صودا الخبز

تعتبر بيكربونات الصودا الممزوجة بالليمون أو الملح فعالة للغاية لتعزيز نظافة أسنانك والحفاظ على بياضها، ويوصى بتخفيف هذا الخليط مع القليل من الماء، لأنه يمكن أن يهيج اللثة، وعند استخدام هذه الطريقة لإزالة الجير من الأسنان، يجب توخي الحذر.

اخلط في وعاء ملعقة كبيرة من صودا الخبز حوالي (10 غرامات) وملعقة صغيرة من الملح (خمسة غرامات)، ثم اغمس فرشاة الأسنان بعد غسلها بالماء الدافئ في هذا المزيج، واغسل أسنانك بالفرشاة بالطريقة المعتادة مع التركيز على المناطق التي يتراكم فيها المزيد من الجير، وكرر هذا العلاج مرتين يوميا للحصول على نتائج جيدة.

2. الليمون

أكدت الصحيفة أن الليمون يعد مبيض أسنان مثالي، كما يحتوي هذا النوع من الحمضيات على خصائص مضادة للجراثيم فعالة جدا لإزالة الجير من الأسنان، ولكن تذكر دائما شطف أسنانك جيدا بالماء بعد استخدامه حتى لا تظهر بقع على الجلد حول الفم عند ملامستها للشمس.

وحذرت الصحيفة من أن حمض الليمون يمكن أن يتلف الأسنان أو يضعفها، لذلك يجب استخدام هذه الوصفة مرة واحدة فقط في الأسبوع، وكل ما تحتاجه هو ملأ نصف كوب بالماء الدافئ حوالي (125 مليلتر) وإضافة عصير نصف ليمونة إليه، ثم اشطف فمك بالكامل قبل النوم بالماء الدافئ لإزالة الطعم الحمضي.

3. بيروكسيد الهيدروجين

أشارت الصحيفة إلى أن بيروكسيد الهيدروجين منتج آخر يمكننا استخدامه لإزالة الجير من الأسنان، موضحة أن هذه المادة تستخدم أيضا لتبييض الأسنان، ويمكن استخدامها حتى ثلاث مرات في الأسبوع في شكل غسول بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة.

وتابعت: "ضع 62 مليلترا من الماء الدافئ في كوب، وأضف ملعقتين كبيرتين من بيروكسيد الهيدروجين (20 مليلترا)، وحرك المزيج جيدا، وخذ بعض هذا الخليط ومضمض به لمدة دقيقة أو نحو ذلك، وابصق وكرر العملية لمدة دقيقة أخرى، ثم اشطف فمك بالماء".

4. بذور السمسم

مثلما توجد أطعمة تنتج الجير، تساعد بعض الأطعمة في محاربة الجير ومن بينها بذور السمسم التي تعد مثالية لإزالة الأوساخ المتراكمة في الأسنان، وينصح بمضغ هذه البذور ببطء لمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم بصقها واشطف أسنانك بمساعدة فرشاة أسنان مبللة مسبقا ونظف فمك بلطف.

5. البقدونس

أوردت الصحيفة أن البقدونس عشب عطري يستخدم في العديد من الوصفات ليضيف بعض النكهة على الطعام، ويمكن استخدامه أيضا في إزالة الجير من أسنانك، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي غسل حفنة من أوراق البقدونس (حوالي 20 غراما) ثم فرمها، وخلطها مع ملعقة كبيرة من الماء حوالي (10 مليلترات) لتشكيل معجون. ضعه على أسنانك واتركه لمدة خمس دقائق قبل شطفه بالكثير من الماء الدافئ.

6. الفواكه لمكافحة جير الأسنان

نصحت الصحيفة بالتقليل من استهلاك الأطعمة التي تعزز تراكم الجير حول الأسنان، مثل الحلويات والقهوة والمشروبات الغازية، وتناول العناصر الغذائية التي لديها القدرة على تبييض الأسنان وتساعد في إزالة الجير، لافتة إلى أن التفاح والبطيخ والفراولة تعد من الأطعمة الأساسية للحفاظ على صحة اللثة، بالإضافة إلى أنها تمنع تراكم بقايا الطعام حول الأسنان، وتحد من النزيف أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة، ويمكن أيضا فرك الأسنان بقشور بعض الفواكه مثل البرتقال والموز لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق قبل تناول الطعام وبعده.